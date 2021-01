Ani Ukrajina, ani Bielorusko, trápny moment pre USA, reagujú médiá na útok v Kapitole

Politici skrývajúci sa pod stolom

Demonštranti? Protestujúci? Výtržníci? Dav?

7.1.2021 (Webnoviny.sk) - Médiá i sociálne siete odsúdili stredajšie násilné protesty podporovateľov dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa vo washingtonskom Kapitole vo chvíľach, keď sa Kongres chystal potvrdiť víťazstvo novozvoleného prezidenta Joea Bidena "Ťažko dokážem uveriť tomu, že sa to deje," okomentoval scény ako z akčného filmu Wolf Blitzer z televíznej stanice CNN. "Toto je bezprecedentné, nebezpečné a také trápne pre Spojené štáty americké," dodal.Sociálne siete Twitter a Facebook dočasne znemožnili Trumpovi publikovať príspevky prostredníctvom týchto platforiem. Odôvodnili to tým, že 74-ročný Newyorčan porušil používateľské pravidlá.Viaceré médiá ponúkli obrázky politikov skrývajúcich sa pod stolom a ľudí rozbíjajúcich okná budovy. "Bezpečnosť v Kapitole úplne zlyhala," poznamenal reportér Fox News Channel Chad Pergram. Nadviazal naňho George Stephanopoulos z ABC News: "To nie je Ukrajina, to nie je Bielorusko."Potýčky vypukli krátko po tom, ako sa svojim podporovateľom prihovoril sám Trump, ktorý tisíckam zhromaždených ľudí znovu zopakoval nepotvrdené tvrdenia o volebnom podvode. U novinárov to vyvolalo otázky, prečo sa tým nezaoberajú orgány činné v trestnom konaní a naďalej sa zdajú byť nepripravené.Trump neskôr prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter vyzval výtržníkov, aby boli pokojní, nepožiadal ich však, aby sa rozišli. Učinil tak až omnoho neskôr. "Mám skôr šok z toho, aké ľahké to bolo," povedal na margo vniknutia do Kapitolu Chuck Todd z NBC.V redakciách po celej krajine sa horlivo diskutovalo o tom, akou terminológiou majú označiť účastníkov protestného zhromaždenia bojujúceho za Trumpa. Demonštranti? Protestujúci? Výtržníci? Dav? Jake Tapper z televízie CNN to napokon zhrnul za všetkých, keď vyhlásil: "Takým hovoríme teroristi."Pohoršená Abby Phillipová taktiež zo CNN uviedla, že Američania si musia položiť otázku, či je Trump vôbec schopný viesť krajinu v nasledujúcich dvoch týždňoch, keďže Bidenova slávnostná inaugurácia sa uskutoční "až" 20. januára. "Podnecuje násilie voči samotnej vláde, podporuje bezprávie a vandalizmus," uviedla.