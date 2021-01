Čaputová: Dianie v USA je dôkazom toho, aká nebezpečná je rétorika nenávisti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.1.2021 (Webnoviny.sk) - To, čo sa práve deje v Spojených štátoch amerických je dôkazom toho, ako veľmi nebezpečná vie byť rétorika nenávisti.V reakcii na protesty v americkom Kapitole, do ktorého preniklo niekoľko demonštrantov podporujúcich končiaceho prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa , to uviedla prezidenta Zuzana Čaputová Pohŕdanie demokratickými inštitúciami je podľa nej cestou ich oslabovania a ohrozenia demokratických práv každého občana. Stanovisko hlavy štátu poskytol jej hovorca Martin Strižinec „Aktuálne dianie mám všetkým zároveň pripomína, aby sme v našich vyjadreniach vždy hľadali cestu, ako atmosféru upokojovať a zmierovať, nepodkopávať dôveru voči všetkému a neživiť vášne tam, kde je nevyhnutný zdravý rozum,“ vyzvala Čaputová.