Ani vakcína proti COVID-19 nie je imúnna voči hoaxom, polícia varuje pred útokmi dezinformátorov

12.11.2020 (Webnoviny.sk) - Polícia upozorňuje na šírenie hoaxov v súvislosti s vakcínou na ochorenie COVID-19 . Informuje o tom vo svojom profile Hoaxy a podvody - Polícia SR na sociálnej sieti.„Pripravte sa na útoky dezinformátorov na vakcínu proti koronavírusu, ktorá môže vrátiť život do normálu. S takýmto úspechom totiž nepočítali,“ uviedla polícia.Reagovala tak na komentár na sociálnej sieti, v ktorom sa píše, že ľudia by sa nemali dať očkovať, pretože nevedia, čo sa vo vakcíne nachádza.Spoločnosti Pfizer a BioNTech tento týždeň informovali, že podľa prvotných dát môže mať ich vakcína až 90-percentnú účinnosť.Predbežná analýza nezávislej rady na monitorovanie údajov sa venovala 94 potvrdeným infekciám z takmer 44-tisíc osôb z USA a ďalších piatich štátov, ktorí sa zúčastňujú na štúdii vakcíny. Detaily o týchto prípadoch Pfizer neposkytol, no varoval, že počiatočná miera ochrany sa do konca štúdie môže zmeniť.Dobrovoľníci ani výskumníci vo finálnom štádiu klinických testov nevedia, kto dostal naozajstnú vakcínu alebo placebo. Po týždni od ich druhej potrebnej dávky štúdia Pfizeru začala rátať počet účastníkov, u ktorých sa prejavili príznaky ochorenia COVID-19 a potvrdili u nich prítomnosť koronavírusu.Keďže štúdia sa ešte neskončila, Gruber neprezradil, koľko nakazených bolo v každej skupine. Podľa výpočtov sa však takmer všetky prípady nákazy dosiaľ objavili u ľudí s placebom. Žiadny z účastníkov dosiaľ nebol vážne chorý a testovali ich len vtedy, ak sa u nich prejavili príznaky, takže ešte nie je jasné, či sa môžu zaočkovaní ľudia nakaziť a byť bezpríznakoví.Pfizer neplánuje skončiť so štúdiou, až kým medzi všetkými účastníkmi nezaznamená 164 infekcií. Toto číslo schválil americký Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA) ako dostatočné na určenie toho, či je vakcína účinná.Európska komisia v utorok 10. novembra informovala o tom, že plánuje podpísať dohodu o zabezpečení 300 miliónov dávok vakcíny vyvinutej americkou farmaceutickou spoločnosťou Pfizer a jej nemeckým partnerom BioNTech.