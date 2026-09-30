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 24hod.sk    Šport

30. septembra 2026

Ani zlomeniny a dlaha ho od fandenia neodradili. Hokejový majster sveta podporil futbalistov v Košiciach


Tagy: Liga národov Liga národov 2026/2027 Zlomenina Zranenie

Medzi divákmi v metropole východu bol aj dvojnásobný majster sveta v hokeji Vincent Lukáč. Slovenskí futbalisti zvládli domáci úvod C-divízie Ligy národov na jednotku, keď v oboch stretnutiach na ...



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6abc1f1a36c85788022039 676x409 30.9.2026 (SITA.sk) - Medzi divákmi v metropole východu bol aj dvojnásobný majster sveta v hokeji Vincent Lukáč.


Slovenskí futbalisti zvládli domáci úvod C-divízie Ligy národov na jednotku, keď v oboch stretnutiach na východe republiky bodovali naplno.

Najskôr v Prešove zdolali Moldavsko 2:0 a v Košiciach aj Kazachstan 2:1, keď víťazný gól strelil hlavou obranca Atlética Madrid Dávid Hancko.

Medzi divákmi v metropole východu bol aj dvojnásobný majster sveta v hokeji Vincent Lukáč. Celkovo si cestu na štadión našlo vyše 9-tisíc fanúšikov.

Bývalý útočník však mal na ruke dlahu. "Pár hodín pred zápasom som išiel do mesta a zakopol som na chodníku. Nešťastne som padol na ľavú ruku a zlomil som si dva prsty. Bol so mnou aj brat Jožko, ktorý ma hneď zobral do nemocnice, kde mi dali dlahu. Nie je to nič vážne, ale trošku ma to obmedzuje," vysvetlil 72-ročný Lukáč.

Na duel sa tešil dlhší čas, takže ho neodradilo ani zranenie. "Som rád, že tréner Vladimír Weiss a jeho tím vyhral aj druhý súboj v skupine. Nebolo to ľahké stretnutie, mali sme problémy v útoku, ale našťastie sme to zvládli," povedal pre web sportovy.cas.sk.

Aktuálne 72-ročný rodák z Košíc sa stretol aj so slovenskými futbalistami. Bol za nimi v hoteli a rozprával sa s takisto miestnym rodákom Ondrejom Dudom.

Niekoľko viet si vymenil aj s bývalým reprezentantom Marekom Hamšíkom. "Poprial som im veľa šťastia a úspechov v Lige národov," dodal člen Siene slávy slovenského aj českého hokeja Lukáč.

Futbalisti spod Tatier vedú skupinu C s plným počtom šiestich bodov po dvoch odohraných súbojoch.

Najbližšie sa 2. októbra predstavia na Faerských ostrovoch a reprezentačné povinnosti ukončia o štyri dni neskôr v Moldavsku.


Zdroj: SITA.sk - Ani zlomeniny a dlaha ho od fandenia neodradili. Hokejový majster sveta podporil futbalistov v Košiciach © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga národov Liga národov 2026/2027 Zlomenina Zranenie
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