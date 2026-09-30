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 24hod.sk    Šport

30. septembra 2026

Po veľkej posile zostalo prázdno. Spooner dal zbohom Trenčínu aj celej kariére


Tagy: Kanadský útočník Koniec kariéry Tipsport liga 2026/2027

Ryan Spooner nečakane ukončil kariéru po piatich zápasoch v drese Dukly Trenčín. Dva týždne pred štartom nového ročníka najvyššej hokejovej súťaže Trenčania ohlásili príchod veľkej zámorskej ...



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spooner 676x451 30.9.2026 (SITA.sk) - Ryan Spooner nečakane ukončil kariéru po piatich zápasoch v drese Dukly Trenčín.


Dva týždne pred štartom nového ročníka najvyššej hokejovej súťaže Trenčania ohlásili príchod veľkej zámorskej hviezdy Ryana Spoonera.

Tridsaťštyriročný Kanaďan, ktorý kedysi hrával v Bostone so Zdenom Chárom aj Petrom Cehlárikom, mal pomôcť Dukle Trenčín zvýšiť si ambície v novej sezóne Tipsport ligy.

Spoonera brali do Trenčína s vedomím, že bude rozdielový hráč nielen v ich klube, ale celej súťaži. Lenže dva týždne po štarte najvyššej súťaže Trenčania oznámili, že Spooner končí nielen pôsobenie na Slovensku, ale aj celú kariéru. Stihol odohrať päť zápasov s bilanciou jeden gól a tri asistencie.

Ryan je férový


"Chceme byť voči našim fanúšikom otvorení a povedať veci tak, ako sú. Rozhodnutie prišlo zo strany Ryana, ktorý nám oznámil, že končí hráčsku kariéru. Ryan je férový chalan. Napriek tomu, že by sme boli radi, keby v Trenčíne pokračoval, jeho dôvodom rozumieme, a toto rozhodnutie plne rešpektujeme," vysvetlil Branko Radivojevič, športový riaditeľ Dukly Trenčín, na klubových sociálnych sieťach.

https://www.instagram.com/p/Dd4JL7HlQa3

Sumár kariéry


Spoonera si na drafte NHL v roku 2010 vybrala zo 45. miesta organizácia Boston Bruins. Ľavoruký stredný útočník si okrem Bostonu zahral v ďalších troch tímoch NHL - New York Rangers, Edmonton Oilers a Vancouver Canucks.

V najlepšej hokejovej lige sveta odohral sedem sezón, počas ktorých odohral 325 zápasov s bilanciou 167 bodov (48+119). Neskôr ďalších sedem sezón pôsobil v Kontinentálnej hokejovej lige v ruských a bieloruských kluboch a krátko sa zastavil aj vo Švajčiarsku.


Zdroj: SITA.sk - Po veľkej posile zostalo prázdno. Spooner dal zbohom Trenčínu aj celej kariére © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kanadský útočník Koniec kariéry Tipsport liga 2026/2027
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