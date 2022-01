Anisimovová zastavila obhajkyňu titulu Osakovú, teraz ju čaká svetová jednotka Bartyová (video)

Vyradila už aj Bencicovú

Azarenková víťazí vďaka synčekovi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.1.2022 (Webnoviny.sk) - Z očakávaného súboja svetovej jednotky s obhajkyňou titulu v osemfinále dvojhry žien na grandslamovom tenisovom turnaji Australian Open v Melbourne nebude nič.Prvá hráčka svetového rebríčka Ashleigh Bartyová síce suverénne postúpila, keď zdolala Talianku Camilu Giorgiovú 6:2, 6:3, ale vlaňajšia šampiónka Naomi Osaková končí už v 3. kole.Zastavila ju 20-ročná Američanka Amanda Anisimovová. Dcéra ruských emigrantov zvíťazila v trojsetovom boji 4:6, 6:2, 7:6 (10:5) a postupom do osemfinále vyrovnala svoj najlepší výsledok na Australian Open z roku 2019. V tom istom roku bola už aj v semifinále Roland Garros v Paríži.Anisimovová za stavu 4:5 v treťom sete pri vlastnom podaní odvrátila dva mečbaly japonskej favoritky a dotiahla zápas do tajbrejku na desať víťazných loptičiek. V ňom od stavu 5:4 pustila súperke už len jeden bod a zvíťazila 10:5. Zo zápasových štatistík vyplýva, že vo víťazných úderoch Anisimovová dominovala nad bývalou svetovou jednotkou a štvornásobnou grandslamovom šampiónkou 46:21, pričom 11-krát si pomohla esom.Američanke patrí v rebríčku WTA až 60. priečka, ale v roku 2022 zatiaľ zostáva nezdolaná, keďže pred Australian Open sa stala víťazkou prípravného turnaja v Melbourne. Na úvodnom grandslame sezóny pred Osakovou vyradila aj olympijskú šampiónku z Tokia, Švajčiarku so slovenskými rodičmi, Belindu Bencicovú."Vedela som, že len agresívna hra mi zabezpečí šancu na víťazstvo. Naomi Osaková je veľká šampiónka, preto som musela pozdvihnúť svoju hru čo najvyššie. Od druhého setu sa mi to začalo dariť, preto som šťastná a vďačná za toto víťazstvo. Veľmi veľa pre mňa znamená," uviedla Amanda Anisimovová.Do osemfinále dvojhry žien postúpili aj Bieloruska Viktoria Azarenková a Češka Barbora Krejčíková. Dvojnásobná austrálska šampiónka z rokov 2012 a 2013 Azarenková nedala šancu vyššie nasadenej Ukrajinke Jeline Svitolinovej a za 67 minút ju "sfúkla" 6:0, 6:2. Turnajová štvorka Krejčíková zdolala Lotyšku Jelenu Ostapenkovú 2:6, 6:4, 6:4."Veľmi si užívam, že môžem mať na turnajoch so sebou aj svojho synčeka. Cítim sa privilegovaná, tie chvíle s ním sú pre mňa na nezaplatenie. Preto sa mi potom aj darí víťaziť," uviedla 32-ročná Azarenková.