Finále Slovenského pohára sa bude hrať v Prešove, domáci sa o trofej a odmenu 10-tisíc eur pobijú so Žilinou

Zápas chceli organizovať Prešovčania

Prešovčanom a Žilinčanom sa darilo najviac

21.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský pohár v hokeji v sezóne 2021/2022 vyvrcholí finálovým duelom medzi Prešovom a Žilinou v utorok 8. februára, hrať sa bude na ľade extraligistu. Víťaz súťaže získa finančnú odmenu 10-tisíc eur."Pôvodne sme chceli finále usporiadať na neutrálnej pôde, ale Prešovčania prejavili veľký záujem organizovať zápas. Našli spoločnú reč so žilinským klubom, čo sme rešpektovali. Veríme, že fanúšikovia v Prešove zaplnia dostupnú kapacitu štadióna a vytvoria adekvátnu finálovú atmosféru. Do boja o trofej prenikli dva kluby, ktoré pristúpili k súťaži najzodpovednejšie a pozíciu vo finále si zaslúžili,“ povedal manažér športového oddelenia SZĽH Rastislav Konečný podľa webu HockeySlovakia.sk.Prešovčania v septembri vyhrali základnú B-skupinu, v ktorej zdolali Košice, Martin aj Michalovce. V semifinále Šarišania v oboch dueloch prevýšili úradujúceho slovenského šampióna HKM Zvolen.Žilinčania síce v A-skupine podľahli Spišskej Novej Vsi, no zdolali Zvolen aj Skalicu, v semifinále si dvakrát poradili s Košicami. Zvolenčania v semifinále nehrali v najsilnejšom zložení, Košičania do oboch duelov nasadili svojich juniorov.Hokejisti Prešova sú aktuálne v extraligovej tabuľke na 10. pozícii, hráči Žiliny sú lídrami druhej najvyššej súťaže SHL.