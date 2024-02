Anketa Jedenástka 30-ročia reprezentácie: Najviac hlasov získal Pekarík

Pravý obranca Peter Pekarík získal najviac hlasov (4629) vo fanúšikovskej ankete Jedenástka 30-ročia, ktorú vyhlásil Slovenský futbalový zväz (SFZ) pri príležitosti uplynutia 30 rokov od prvého duelu reprezentačného A-tímu. Spomedzi všetkých trénerov, ktorí v histórii samostatnosti viedli národný A-tím, dostal najviac hlasov Ján Kozák (2980). Do ankety sa zapojilo celkovo 7511 hlasujúcich.



Slovenská reprezentácia odohrala prvý duel v histórii samostatnosti 2. februára 1994 proti Spojených arabským emirátom (1:0). Hlasujúci mohli vyskladať svoju ideálnu zostavu v rozostavení 4-4-2. Podľa hlasovania fanúšikov sa na brankársky post prebojoval Martin Dúbravka, obranu tvoria okrem Pekaríka aj Martin Škrtel, Milan Škriniar a Dávid Hancko. Stred poľa sa skladá z kvarteta Vladimír Weiss ml., Marek Hamšík, Peter Dubovský a Vratislav Greško. Útok tvoria Róbert Vittek a Marek Mintál. "V prvom rade som rád, že som tam. Mám tam desiatich spoluhráčov, s ktorými som hral, žiaľ, s Petrom Dubovským nie. Celá jedenástka vyzerá zaujímavo," povedal Hamšík, ktorý patril medzi adeptov pre najväčší počet hlasov. "Možno je to trochu prekvapenie, ale ´Peky´ nemal na pravom kraji obrany konkurenciu," dodal bývalý stredopoliar, ktorý odohral za A-tím dovedna 138 zápasov a strelil v nich 26 gólov.



Slávnostné vyhlásenie sa uskutočnilo v priestoroch Siene slávy slovenského futbalu. Po ohlásení najlepšej zostavy prišlo aj k odhaleniu repliky trofeje majstrov Európy z Belehradu 1976. Samotný akt vykonali autori finálových gólov Karol Dobiaš a Ján Švehlík. "Kto si nectí minulosť, nezaslúži si budúcnosť. Sme tu od toho, aby sme si práve históriu a minulosť pripomínali a pamätali. Symboly a výročia sú nesmierne dôležité," uviedol na tlačovej konferencii prezident SFZ Ján Kováčik.

Medzi mierne prekvapenia najlepšej zostavy patrí Vratislav Greško, ktorý figuruje na ľavom krídle, aj keď počas kariéry si zahral aj na poste ľavého obrancu. "Keď nie som šokovaný, tak určite prekvapený. Vôbec som o tom nevedel, žiadny člen mojej rodiny ani kamaráti mi hlasy neposielali, o to viac si to cením. Ďakujem jednak komisii, že ma vybrala, a samozrejme, každému fanúšikovi, ktorý mi dal hlas," poznamenal Greško. Za národný tím odohral 34 duelov a do streleckej listiny sa zapísal dvakrát.



Anketa sa delila na dve fázy. V prvej členovia Slovenskej futbalovej akadémie vybrali zo zoznamu reprezentantov SR v období rokov 1994 až 2023. V hráčskych zoznamoch figurovali hráči, ktorí zaznamenali v A-tíme reprezentácie minimálne 11 štartov. Ďalej v nich boli hráči, ktorí dosiahli minimálne jeden reprezentačný štart a v súčte ďalších zápasov vo výberoch Československa odohrali minimálne 11 duelov. V druhej fáze sa mohol zapojiť každý fanúšik. Hlasujúci mohol udeliť hlas aj viackrát, najviac však raz za 24 hodín.

Výsledky ankety Jedenástka 30-ročia (rozostavenie 4-4-2):



Martin Dúbravka - Peter Pekarík, Martin Škrtel, Milan Škriniar, Dávid Hancko - Vladimír Weiss ml., Marek Hamšík, Peter Dubovský, Vratislav Greško - Róbert Vittek, Marek Mintál



Tréner: Ján Kozák