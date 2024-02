Prestupová bomba v F1. Hamilton opustí Mercedes a zamieri do Ferrari

1.2.2024 (SITA.sk) - Sedemnásobný šampión motoristickej formuly 1 Lewis Hamilton sa postaral o šok vo svete „kráľovnej motoršportu“.Ako referuje spravodajská televízia Sky Sports News, už 39-ročný Hamilton po skončení tohtoročnej sezóny opustí tím Mercedes a zamieri do konkurenčnej stajne Ferrari, kde nahradí Španiela Carlosa Sainza Hamilton je v Mercedese od roku 2013 a získal s týmto tímom šesť zo siedmich titulov svetového šampióna. Na konte má 103 víťazstiev v pretekoch F1 , za ostatné dve sezóny však ani jedno.V roku 2021 bojoval do posledných pretekov v sezóne o svoj ôsmy titul majstra sveta, no napokon v súboji prehral s Holanďanom Maxom Verstappenom.