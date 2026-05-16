 Kultúra

16. mája 2026

Anna Jakab Rakovská o Kavej 2: Film divákov zabaví aj pohladí po duši (video)


Kavej 2 vyráža do amfiteátrov: Letný festival prinesie film aj hviezdne obsadenie



Filmové leto bude patriť aj pokračovaniu slovenskej komédie Kavej, ktorej prvá časť pred dvoma rokmi priniesla na východ Slovenska aj festival. Kavej Fest vtedy prilákal takmer 14.000 divákov, tento rok pôjde aj na stredné Slovensko a jeho západ. Súčasťou podujatia spojeného s premietaním Kavej 2 pod holým nebom budú aj živé rozhovory s hereckou delegáciou a tvorivým tímom či divácke súťaže.

Som šťastná, že sme znova mohli stráviť čas na východe. Všetci sme si zaspomínali na detské výlety na Šíravu, pričom ju už konečne spoznala aj tá ‚západná‘ časť štábu,“ spomína na nakrúcanie pokračovania snímky herečka Anna Jakab Rakovská. „Opäť raz sme nefungovali len ako pracovný tím, ale ako výborná partia kamarátov. Preto som si tieto týždne naozaj zamilovala. Myslím si, že to vychádza zo schopnosti Mišky Zakuťanskej tlmočiť hĺbku s humorom a človečinou, ktorú samotný projekt Kavej nesie,“ vysvetľuje herečka k filmu, ktorý „divákov nielen zabaví, ale aj pohladí po duši“. „Je to o tom, nebrať sa príliš vážne, vedieť sa na sebe zasmiať a milovať ľudí i život. Asi preto ho máme tak radi my a snáď aj diváci. Ale teším sa tiež na skvelú energiu amfiteátrov, kde je ten zážitok naozaj unikátny,“ dodala Rakovská.

Katarína Procházková z distribučnej spoločnosti Continental film, ktorá komédiu režiséra Lukáša Zednikoviča a scenáristky Michaely Zakuťanskej uvedie do kín, potvrdila, že diváci sa môžu tešiť na večery pod hviezdami plné humoru, hudby, letnej atmosféry a predovšetkým na možnosť vidieť druhý diel populárnej komédie ešte pred oficiálnou premiérou v kinách. Celoslovenská „amfiteátrová“ tour odštartuje začiatkom júla na Šírave. Po ďalších dvoch zastávkach na východe (Košice a Prešov), bude festival pokračovať cez stredné Slovensko (Banská Bystrica, Martin) na jeho západ (Nitra, Senec).

Pokračovanie populárnej snímky prinesie nové momenty, tváre aj viacero dejových línií. Odohráva sa približne päť rokov po udalostiach prvého dielu. Klára a Štanci zostali na východe, vychovávajú dve deti a zisťujú, že život zďaleka nie je taký idylický, ako sa mohlo zdať. Veronika (Jana Kovalčiková) na tom nie je lepšie. Hneď v úvode dostane ranu v láske, a tak ju Klára berie na babskú jazdu na Šíravu s cieľom nájsť jej chlapa.

V Kavej 2 nebudú chýbať všetky hlavné, ale aj populárne vedľajšie postavy ako farár (Ján Pisančin) či spevák (Peter Stašák). Priestor dostali aj nové tváre. V pokračovaní účinkuje Kristián Baran, Daniel Žulčák, Robo Jakab, Alena Ďuránová či Branislav Deák.

 


