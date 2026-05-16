Sobota 16.5.2026
Meniny má Svetozár
16. mája 2026
Jedna z najúspešnejších výstav na Slovensku končí, Tutanchamona si môžete pozrieť už len pár dní
16.5.2026 (SITA.sk) - Výstava sa nachádza v Bratislave, v Sport Mall v Lamači a je otvorená každý deň.
Slováci majú posledné dni na návštevu jednej z najkrajších výstav a zhliadnuť zlaté poklady, tajomnú hrobku a príbeh mladého faraóna. Výstava Tutanchamon sa blíži k svojmu veľkému finále a ponúka návštevníkom poslednú príležitosť zažiť cestu do starovekého Egypta.
Otvorená už len do konca mája
Tento fascinujúci projekt bude otvorený už len do 31. mája. Výstava sa nachádza v Bratislave, v Sport Mall v Lamači a je otvorená každý deň. Počas týždňa je sprístupnená od 9:00 do 19:00 a počas víkendov od 9:30 do 19:00. Vstupenky sa dajú kúpiť na mieste alebo online.
Na posledných návštevníkov čaká presná rekonštrukcia slávnej hrobky, stovky zlatých artefaktov, moderná imerzívna zóna a najmä atmosféra, ktorá ich prenesie tisíce rokov do minulosti. Výstava Tutanchamon je mimoriadne úspešný projekt. Počas svojho trvania prilákal tisíce návštevníkov z celého Slovenska. Pre veľký záujem sa výstava predĺžila do konca mája.
„Výstava Tutanchamon – jeho hrobka a poklady vstupuje do svojich posledných dvoch týždňov. Po mesiacoch úspešného putovania a tisíckach návštevníkov sa 31. mája definitívne uzavrú jej brány. Veríme, že si tento jedinečný zážitok príde vychutnať každý, kto to ešte nestihol, pretože po ukončení výstavy už nebude možné tento projekt na Slovensku navštíviť,“ uviedla Zuzana Benediktová zo spoločnosti JVS Group.
Tutanchamon vládol už ako osemročný
Tutanchamon bol faraón v starovekom Egypte, ktorý vládol v rozmedzí približne 1333 až 1323 pred Kristom. Na trón nastúpil, keď mal osem rokov. Bol to jediný egyptský panovník, ktorého nevylúpenú hrobku a kompletnú zbierku osobných vecí objavili archeológovia. Archeológ Howard Carter 26. novembra v roku 1922 po prvýkrát nahliadol do pohrebnej komory faraóna Tutanchamona. V hrobke sa nachádzali úžasné veci, ktoré majú naposledy možnosť vidieť aj návštevníci výstavy v Bratislave. Tá je ideálna aj pre rodiny a deťmi.
„Návštevníci sa zábavnou a pútavou formou dozvedia viac o starovekom Egypte, faraónovi Tutanchamonovi aj objavení jeho hrobky. Výstava je ideálnym tipom na rodinný výlet, pretože ponúka zážitok, pri ktorom sa nebudú nudiť ani deti, ani dospelí. Navyše každý návštevník dostane zdarma audiosprievodcu, vďaka ktorému si môže vychutnať výklad k výstave vo viacerých jazykových mutáciách – a to v špeciálnej verzii pre dospelých aj pre deti,“ uzavrela Benediktová.
Zdroj: SITA.sk - Jedna z najúspešnejších výstav na Slovensku končí, Tutanchamona si môžete pozrieť už len pár dní © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Výstava Tutanchamon
