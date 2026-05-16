Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 16.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Svetozár
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

16. mája 2026

Jedna z najúspešnejších výstav na Slovensku končí, Tutanchamona si môžete pozrieť už len pár dní


Tagy: Výstava Tutanchamon

Výstava sa nachádza v Bratislave, v Sport Mall v Lamači a je otvorená každý deň. Slováci majú posledné dni na návštevu jednej z najkrajších výstav a zhliadnuť zlaté poklady, tajomnú hrobku a ...



Zdieľať
tut2 676x451 16.5.2026 (SITA.sk) - Výstava sa nachádza v Bratislave, v Sport Mall v Lamači a je otvorená každý deň.


Slováci majú posledné dni na návštevu jednej z najkrajších výstav a zhliadnuť zlaté poklady, tajomnú hrobku a príbeh mladého faraóna. Výstava Tutanchamon sa blíži k svojmu veľkému finále a ponúka návštevníkom poslednú príležitosť zažiť cestu do starovekého Egypta.

Otvorená už len do konca mája


Tento fascinujúci projekt bude otvorený už len do 31. mája. Výstava sa nachádza v Bratislave, v Sport Mall v Lamači a je otvorená každý deň. Počas týždňa je sprístupnená od 9:00 do 19:00 a počas víkendov od 9:30 do 19:00. Vstupenky sa dajú kúpiť na mieste alebo online.

Na posledných návštevníkov čaká presná rekonštrukcia slávnej hrobky, stovky zlatých artefaktov, moderná imerzívna zóna a najmä atmosféra, ktorá ich prenesie tisíce rokov do minulosti. Výstava Tutanchamon je mimoriadne úspešný projekt. Počas svojho trvania prilákal tisíce návštevníkov z celého Slovenska. Pre veľký záujem sa výstava predĺžila do konca mája.

„Výstava Tutanchamon – jeho hrobka a poklady vstupuje do svojich posledných dvoch týždňov. Po mesiacoch úspešného putovania a tisíckach návštevníkov sa 31. mája definitívne uzavrú jej brány. Veríme, že si tento jedinečný zážitok príde vychutnať každý, kto to ešte nestihol, pretože po ukončení výstavy už nebude možné tento projekt na Slovensku navštíviť,“ uviedla Zuzana Benediktová zo spoločnosti JVS Group.

Tutanchamon vládol už ako osemročný


Tutanchamon bol faraón v starovekom Egypte, ktorý vládol v rozmedzí približne 1333 až 1323 pred Kristom. Na trón nastúpil, keď mal osem rokov. Bol to jediný egyptský panovník, ktorého nevylúpenú hrobku a kompletnú zbierku osobných vecí objavili archeológovia. Archeológ Howard Carter 26. novembra v roku 1922 po prvýkrát nahliadol do pohrebnej komory faraóna Tutanchamona. V hrobke sa nachádzali úžasné veci, ktoré majú naposledy možnosť vidieť aj návštevníci výstavy v Bratislave. Tá je ideálna aj pre rodiny a deťmi.

 



„Návštevníci sa zábavnou a pútavou formou dozvedia viac o starovekom Egypte, faraónovi Tutanchamonovi aj objavení jeho hrobky. Výstava je ideálnym tipom na rodinný výlet, pretože ponúka zážitok, pri ktorom sa nebudú nudiť ani deti, ani dospelí. Navyše každý návštevník dostane zdarma audiosprievodcu, vďaka ktorému si môže vychutnať výklad k výstave vo viacerých jazykových mutáciách – a to v špeciálnej verzii pre dospelých aj pre deti,“ uzavrela Benediktová.


Zdroj: SITA.sk - Jedna z najúspešnejších výstav na Slovensku končí, Tutanchamona si môžete pozrieť už len pár dní © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Výstava Tutanchamon
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Svadby v máji ako nešťastie, žobrajúce nevesty a desiatky ošklbaných husí – VIDEO, FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 