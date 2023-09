Anna Karolína Schmiedlová nepostúpila do osemfinále US Open, skončila na rakete čínskej súperky

Číňanka využila prvý mečbal

2.9.2023 (SITA.sk) - Slovensko už nemá seniorské zastúpenie na záverečnom grandslamovom turnaji aktuálnej sezóny.Na US Open v americkom New Yorku sa totiž v 3. kole dvojhry žien porúčala už aj Anna Karolína Schmiedlová , ktorá za 130 minút podľahla Číňanke Wang Sin-jü 6:4, 3:6, 2:6. Šlo o prvý vzájomný duel oboch hráčok na okruhu.Dvasaťosemročná košická rodáčka si tak nezlepšila miestne maximum, keď v roku vo Flushing Meadows skončila rovnako pred bránami osemfinále. V ňom si na turnajoch "veľkej štvorky" zahrala iba raz, v tomto roku na Roland Garros v Paríži.Prvý set získala Schmiedlová zásluhou brejku v desiatej hre, v ktorej využila piaty setbal. V ďalších dvoch setoch už ťahala Slovenka za kratší koniec.V druhom prišla o servis v piatej aj deviatej hre, pričom jej súperka bola na podaní stopercentná.V treťom síce Schmiedlová brejkla Číňanku hneď v prvej hre a viedla potom 2:0, sama si však neskôr až trikrát neudržala podanie a prehrala 2:6, pričom jej súperka na postup do osemfinále využila hneď prvý mečbal.Súperkou Číňanky v boji o postup do štvrťfinále bude desiatka "pavúka" Češka Karolína Muchová V ženskej časti svetová jednotka Poľka Iga Swiateková hladko zdolala slovinskú kamarátku Kaju Juvanovú 6:0, 6:1, ďalej ide aj turnajová šestka domáca Coco Gauffová Prekvapením je vypadnutie štvrtej nasadenej Kazašky Jeleny Rybakinovej , ktorá nestačila na tridsiatku Soranu Cirsteovú z Rumunska.