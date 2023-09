Bývalý pretekár F1 Felipe Massa tvrdí, že ho pred rokmi okradli o titul majstra sveta a je pripravený súdiť sa

Brazílčan čaká na odpoveď

1.9.2023 (SITA.sk) - Bývalý pretekár motoristickej formuly 1 Felipe Massa tvrdí, že v sezóne 2008 bol „okradnutý“ o titul majstra sveta a je pripravený zatiahnuť F1 do súdneho procesu.V spomenutom roku 2008 sa dnes už 42-ročný Massa umiestnil v seriáli na konečnom 2. mieste, iba o bod za Britom Lewisom Hamiltonom.Massa v rozhovore pre agentúru AP uviedol, že dal Medzinárodnej automobilovej federácii (FIA) a vedeniu F1 do budúceho týždňa čas, aby odpovedali na jeho list.Tvrdí, že obe inštitúcie zámerne ignorovali nešportové správanie na Veľkej cene Singapuru, ktoré ho v roku 2008 pripravilo o titul.Brazílčan dodal, že je na 100 percent pripravený postúpiť prípad na súd, ak dovtedy nedostane žiadnu odpoveď.„Skutočne verím tomu, že dokážeme spravodlivosť, a že to, čo sa stalo, nebolo správne. Som šampión a cítim to tak. Cítim, že mám titul. Šestnásty šampión formuly 1 pre Ferrari. V tej sezóne sme ukázali, že sme si to zaslúžili,“ vraví Massa.Jeho tvrdenie sa opiera o neslávne známu haváriu v Singapure v roku 2008. Tím Renault zinscenoval nehodu svojho vtedajšieho pilota Nelsona Piqueta ml.Nato vyšiel na trať safety car, z čoho profitoval Piquetov tímový kolega Fernando Alonso , ktorý bol krátko predtým v boxoch na výmenu pneumatík a doplnenie paliva, vďaka čomu v pretekoch triumfoval.Havária sa stala vo chvíli, keď bol Massa priebežným lídrom pretekov v Singapure, v ktorých napokon skončil bez bodov až trinásty. Hamilton vtedy skončil tretí.Massa sa rozhodol konať po marcovom rozhovore s bývalým šéfom F1 Berniem Ecclestoneom , ktorý vedel o tom, že nehoda bola úmyselná.Ecclestone povedal, že sa zámerne rozhodol nevyšetrovať haváriu až do skončenia sezóny. Potom už bolo neskoro na zmenu poradia.Massa tvrdí, že takéto rozhodnutie bolo porušením pravidiel a obviňuje tieto dva orgány z toho, že nedokázali zachovať integritu športu.Renault v roku 2009 za túto nehodu suspendovali dvojročným zákazom činnosti v F1 a vtedajší šéf tímu Flavio Briatore dostal zákaz činnosti v tomto športe na dobu neurčitú, hoci tento trest bol neskôr znížený.Výsledky pretekov však zostali v platnosti. „Stratil som pokoj, pretože som vedel, že ma okradli,“ povedal Massa. „Odvtedy som sa nikdy neuvoľnil.“