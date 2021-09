Anna Karolína Schmiedlová postúpila na US Open do druhého kola, kde ju čaká poriadna skúška (video)

Američanka dostala voľnú kartu

Kučová nastúpi proti Halepovej

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.9.2021 (Webnoviny.sk) - Po Alexovi Molčanovi Kristíne Kučovej sa do 2. kola dvojhry na záverečnom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny US Open v americkom New Yorku prebojovala aj Anna Karolína Schmiedlová . Z hlavnej súťaže vo dvojhre sa tak v 1. kole porúčal iba Norbert Gombos.Dvadsaťšesťročná Košičanka si v utorkovom súboji 1. kola poradila so 17-ročnou Američankou Ashlyn Kruegerovou, za 157 minút ju zdolala 7:5, 6:7 (3), 6:3.Slovenka sa do hlavnej súťaže dostala z kvalifikácie, mladá americká hráčka dostala voľnú kartu. Kým Schmiedlovej patrí v rebríčku WTA 93. pozícia, Kruegerová figuruje až na 649. priečke.Na Slovenku teraz čaká omnoho náročnejšia prekážka, pretože nastúpi proti nasadenej štrnástke Ruske Anastasii Pavľučenkovovej Schmiedlová v utorok v prvom sete súperku brejkla dvakrát a sama prišla o podanie len raz. V druhom si obe hráčky vzali servis raz a v v skrátenej hre bola úspešnejšia Američanka.Ešte predtým však Slovenka nevyužila mečbal pri vlastnom podaní, ktoré napokon stratila.V treťom sete si Schmiedlová svoj servis postrážila a keďže Kruegerovú raz brejkla, dotiahla zápas do víťazného konca a v závere premenila na postup svoj tretí mečbal v stretnutí.Na Kristínu Kučovú v boji o postup do 3. kola čaká niekdajšia svetová jednotka Rumunka Simona Halepová . Alex Molčan si o prienik ďalej zahrá s domácim Brandonom Nakashimom.Utorkový program na dvorcoch Flushing Meadows nepriniesol vážnejšie prekvapenia, do 2. kola postúpili nasadené a svetové jednotky Austrálčanka Ashleigh Bartyová a Srb Novak Djokovič