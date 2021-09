Slovensko zabojuje o postup na MS 2023 so súpermi zo Srbska, Belgicka a Lotyšska

Dve kolá predkvalifikácie

31.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská mužská basketbalová reprezentácia sa v hlavnej časti kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2023 predstaví v A-skupine a jej súpermi budú úradujúci vicemajstri Európy Srbi, Belgičania a Lotyši.Rozhodol o tom utorkový žreb v sídle Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) vo švajčiarskom meste Mies. Svetový šampionát sa uskutoční v Indonézii, Japonsku a na Filipínach od 25. augusta do 10. septembra 2023."Ako som hovoril aj predtým, je jedno, s kým budeme hrať. Sme realisti, musíme sa zatiaľ učiť ako dobrí školáci, ktorí chcú byť lepší. Dostali sme Srbsko, Lotyšsko a Belgicko, to je super. Tešíme sa, že tieto tímy prídu na Slovensko, keď sa nezmenia pravidlá a podmienky. Pre nás budú diváci šiestym hráčom, ktorý nás postupne bude posúvať vpred a pomáhať nám. V prvom rade chceme bojovať a uvidíme, ako to bude," komentoval kouč Slovákov Oleg Meleščenko na webe basketliga.sk.Zverenci trénera Olega Meleščenka sa do hlavnej časti kvalifikácie prebojovali cez dve kolá predkvalifikácie. Slovenskí basketbalista sa v ére samostatnosti ešte nedostali na vrcholný turnaj - nehrali na ME, MS ani OH.Spolu 32 tímov sa predstaví v ôsmich skupinách a boj o MS sa skončí v každej z nich pre posledný 4. tím. Zostávajúcich 24 výberov absolvuje druhé kolo kvalifikácie v štyroch skupinách po šesť tímov.Pre Európu je vyhradených spolu 12 miest na svetovom šampionáte, takže na MS postúpia z druhého kola európskej časti kvalifikácie po tri výbery z každej skupiny."Je to pre nás výzva, spraviť krok dopredu. Nechcem nič sľubovať, ale chcem, aby hráči bojovali. Samozrejme, budeme mať aj taktiku, ale všetko bude o tom, ako k tomu pristúpime. Je to ako v živote, šanca je vždy. Jasné, sme realisti a vieme, kde sme, akú súťaž hráme. Nemôžeme sa zatiaľ porovnávať so súťažami z týchto krajín, ktoré sme dostali. V živote je však možné všetko. Máme prečo makať, o čom rozprávať a dokazovať. Budeme bojovať o to, aby sme sa dostali medzi trojicu postupujúcich, ale bude to náročné. Vydáme zo seba maximum toho, čo vieme. Basketbal všetci milujeme a chceme ho s celým Slovenskom posunúť trochu ďalej. Veľká česť, že prídu takýto súperi na Slovensko a teším sa z tej konfrontácie," doplnil Meleščenko.