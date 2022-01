Annu Frankovú a jej rodinu zradil podľa vyšetrovateľov židovský notár, zrejme sa bál o svoj život

Anny

Frankovej

Otec mohol poznať meno zradcu

Z rodiny prežil iba jeden člen

Anny

Frankovej

18.1.2022 (Webnoviny.sk) - Miesto úkrytua jej rodiny počas druhej svetovej vojny prezradil nacistom židovský notár z holandského Amsterdamu Arnold van den Bergh. Ako referuje spravodajský web BBC, vyplýva to z približne šesťročného vyšetrovania, ktoré viedol niekdajší agent FBI Vince Pankoke.Van den Bergh bol členom židovskej rady, správneho orgánu, ktorý museli Židia založiť pod nátlakom Nemcov. Pravdepodobne zo strachu o život svojej rodiny prezradil, kde sa ukrývajú Frankovci i ďalší Židia.Tím odborníkov pracoval i s verziou, že zradcom mohol byť aj iný Žid. Našli sa však dôkazy, ktoré naznačujú, že Otto Frank, Annin otec, mohol poznať meno zradcu a držal to v tajnosti. Ešte pred začiatkom vyšetrovania sa našla v spisoch kópia anonymného odkazu zaslaného Ottovi Frankovi, v ktorom sa uvádza, že zradcom bol Arnold van den Bergh.Spomenutá rada bola v roku 1943 rozpustená a jej členov poslali do koncentračných táborov. Van den Bergha tam však neposlali a namiesto toho žil v Amsterdame normálny život. Objavili sa úvahy, že počas vojny donášal nacistom dôležité informácie. Podľa holandského denníka de Volkskrant Van den Bergh zomrel v roku 1950.Frankovcov objavili nacisti v auguste 1944 a poslali do koncentračného tábora. Anna zahynula v koncentračnom tábore Bergen-Belsen vo veku 15 rokov, podľa všetkého na týfus.Jediným z rodiny, kto druhú svetovú vojnu prežil, bol Annin otec Otto Frank. Po návrate do Amsterdamu našiel denník svojej dcéry, ktorý s pomocou rodinných priateľov vydal v roku 1947. Denníksa stal najčítanejším dokumentom o holokauste.