Kto nahradí Sassoliho na poste predsedu Európskeho parlamentu? O miesto sa uchádzajú štyria kandidáti

Kandidáti sa prihovoria poslancom

Možné tretie aj štvté kolo hlasovania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.1.2022 (Webnoviny.sk) - Na post predsedu Európskeho parlamentu (EP) v druhej polovici aktuálneho volebného obdobia 2019 - 2024 kandidujú Malťanka Roberta Metsolová, Švédka Alice Kuhnkeová, Poliak Kosma Zlotowski a Španielka Sira Regová. V tlačovej správe o tom informoval Európsky parlament.Orgán Európskej únie sídliaci vo francúzskom Štrasburgu nemá predsedu od minulého utorka, keď skonal Talian David Sassoli. Ten sa však už tento mesiac neplánoval uchádzať o znovuzvolenie.Kvarteto kandidátov sa prihovorí poslancom EP v utorok od 9:00, krátko pred prvým kolom voľby, ktorá by sa mala začať približne o 9:30. Jej výsledky budú známe o 11:00. Podľa rokovacieho poriadku EP je na zvolenie predsedu Európskeho parlamentu potrebná absolútna väčšina platných hlasov odovzdaných v tajnej voľbe, teda 50 % plus jeden hlas.Ako uvádza tlačová správa, v prípade, že žiaden z kandidátov nebude zvolený v prvom kole voľby, tí istí alebo iní kandidáti môžu byť za rovnakých podmienok nominovaní do prípadného druhého kola, ktorého výsledky by v takom prípade zverejnili o 13:00.V prípade potreby sa tento postup uplatní aj na tretie kolo hlasovania (výsledky o 16:30), ktoré sa uskutoční opäť za nezmenených podmienok.Ak predseda EP nebude zvolený ani v treťom kole, dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov v tomto kole postúpia do štvrtého kola (výsledky o 18:30), v ktorom zvíťazí kandidát s väčším počtom hlasov.