Anonymní alkoholici sa stretávajú aj počas pandémie Covid-19, využívajú videohovory cez internet

Niektorí majú z online priestoru strach

Izolácia môže predstavovať vážny problém

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.4.2020 - Americké združenie Anonymní alkoholici (AA) využíva v čase obmedzení súvisiacich so šírením koronavírusu na stretávanie svojich členov internet. "Online stretnutia nám zabezpečujú vzájomné prepojenie," uviedol člen združenia Anthony B. a dodal, že na videohovory používajú napríklad aplikáciu Zoom."Nedá sa to porovnať s energiou, ktorú zažívate pri osobnom stretnutí, kde cítite v miestnosti Boha. Tieto online stretnutia sú však darom od Boha," vyhlásil.Lawrence R., ktorý vedie nočné sedenia v Kalifornii, uviedol, že niektorí ľudia majú z online priestoru strach a preto im pripomína, ako si možno zmeniť nastavenia, aby sa čo najviac ochránili. Nájdu sa však aj takí, ktorí by radi pokračovali v online stretnutiach aj po tom, ako sa skončí epidémia.Niektorí odborníci v oblasti duševného zdravia upozorňujú, že izolácia môže predstavovať vážny problém pre ľudí, ktorí vnímajú sociálny kontakt ako kľúčový element v rámci ich liečby.Zástupca floridského zdravotníckeho zariadenia špecializujúceho sa na správanie závislých osôb Titus Tucker ozrejmil, že v súčasnosti ľudia potrebujú emocionálne spojenie a technológie dokážu vyplniť túto medzeru.