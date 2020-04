Osobný bankrot vyhlásili už tisíce Slovákov, oproti minulému roku ide o mierny nárast

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.4.2020 - V prvom štvrťroku zbankrotovalo na Slovensku 3 636 ľudí. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau, v medziročnom porovnaní je to nárast o 2,57 percenta."Pandémia koronavírusu ovplyvňuje všetky oblasti nášho života, inštitút osobného bankrotu nevynímajúc. Avšak vzhľadom na platnú legislatívu predpokladáme, že prípadné straty príjmov občanov a následne ich neschopnosť uhrádzať svoje záväzky sa v štatistikách osobných bankrotov prejavia najskôr koncom budúceho roka alebo až v priebehu roka 2022," uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.V samotnom marci bolo na Slovensku vyhlásených 1 150 osobných bankrotov, čo v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom predstavuje pokles o 13,27 percenta. V medziročnom porovnaní je to pokles o 3,2 percenta.Najviac osobných bankrotov bolo v marci vyhlásených v Banskobystrickom kraji, a to 242. Z celkového počtu osobných bankrotov v marci 2020 pripadalo na mužov 60,35 % a na ženy 39,65 % osobných bankrotov.Od roku 2006, keď začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca marca 2020 zbankrotovalo 41 808 dlžníkov.