Answear.com robí veľký krok vpred akvizíciou značiek Sneakerstudio a PRM

Ponuka Answear.com Lifespiration dosahuje vzrušujúcu novú úroveň

13.2.2023 (SITA.sk) -Portfólio Answear.com doplnia špecialista a rešpektovaný hráč v segmente prémiových tenisiek a streetwear. Obe značky kombinujú svoje vízie vytvorenia maximálne komfortného priestoru na vytvorenie vlastného nekompromisného štýlu ponukou a vyhľadávaním tých najžiadanejších lifestylových značiek. Answear.com vidí veľký potenciál v segmente prémiových tenisiek a streetwear a dúfa, že spoločne využijú svoje silné stránky kombináciou unikátnej ponuky produktov s prevádzkovou dokonalosťou a technologickými a logistickými zariadeniami Answear."Máme radi značky, ktoré vynikajú predovšetkým jedinečnými prémiovými ponukami tenisiek a streetwearu. Touto fúziou rozširujeme našu obchodnú oblasť a máme možnosť osloviť nové skupiny zákazníkov so špecializovanými produktovými radmi, vrátane generácie Z či zákazníkov zaujímajúcich sa o prémiové a luxusné produkty. Všetky prognózy predpokladajú dynamický rast trhu prémiových produktov, v čo veríme aj my a rovnako veríme aj tomu, že táto transakcia nám umožní ešte rýchlejšie vstúpiť do tohto segmentu a efektívne sa v ňom rozvíjať," komentuje Krzysztof Bajołek, CEO Answear.com.Sneakerstudio je vyspelá a u mladej generácie na trhoch strednej a východnej Európy rešpektovaná lifestylová značka tenisiek. Ponúka produkty značiek ako Adidas Originals, New Balance, Carhartt a Veja. Sneakerstudio prevádzkuje internetové obchody v krajinách strednej a východnej Európy a svoje produkty predáva aj na západoeurópskych trhoch, a to aj prostredníctvom globálnej stránky prevádzkovanej v angličtine. Značka sa zrodila v roku 2015 v krakovskej štvrti Kazimierz, kde má kamenný obchod na ulici Starowislna 55, ktorá sa stala kultovou destináciou miestnych fanúšikov tenisiek a street kultúry. https://sneakerstudio.sk/ Na druhej strane PRM je nový koncept, ktorý je v súlade so súčasnými trendmi na trhu a ponúka luxusné streetwear & fashion produkty. Napriek ranej fáze vývoja už dokázal prilákať mnoho značiek, ktoré sú v západnej Európe dobre známe a rešpektované, ako napríklad Y-3, A.P.C., Marni, A-Cold-Wall, MISBHV a Rick Owens. Predaje uskutočňuje prostredníctvom globálnej online webovej stránky. Butik značky sa nachádza na ulici Swietokrzyska 16 vo Varšave. https://prm.com/pl/ "Sme veľmi radi, že sme spojili sily s takým renomovaným hráčom, akým je Answear, ktorý už viackrát dokázal, že je dobre riadenou spoločnosťou, o čom svedčia aj výsledky, ktoré dosahuje. Vďaka spoľahlivej logistike a skvelým systémom elektronického obchodu slúži zákazníkom na najlepšej úrovni. Pevne verím, že spojenie týchto oblastí spolu s jedinečnými značkami, ktoré sme za posledné roky vytvorili, bude dôležitým krokom v našom rozvoji a pomôže nám dostať sa na vrchol. Máme ambiciózny a kreatívny tím, ktorý má správne know-how a vie, ako osloviť zákazníkov v segmente, v ktorom pôsobia naše značky, pretože v mnohých prípadoch ide o ľudí, ktorí sa o streetwear a tenisky vždy zaujímali. Spojením našich tímov budeme nielen ďalej rozvíjať naše značky, ale dúfam, že prostredníctvom výmeny skúseností vytvoríme aj pridanú hodnotu na podporu stratégie Answear," hovorí Łukasz Lepczynski, zakladateľ značiek Sneakerstudio a PRM.Answear.com získava časť podniku Fashion Trends Group Sp. z. o.o., ktorá zahŕňa webové stránky elektronického obchodu Sneakerstudio a PRM, ako aj dva kamenné obchody v Krakove a Varšave, kontrakty značky a predajné a marketingové tímy."Spoločnosť si v poslednom období prešla mnohými výzvami typickými pre menšie spoločnosti pôsobiace v tak nepredvídateľnom prostredí, akými bolo v posledných mesiacoch to naše, ale podarilo sa jej prežiť a sme si istí, že s našou podporou bude tento projekt v najbližších rokoch úspešný. Samozrejme, v tejto fáze nechceme prezrádzať príliš veľa detailov o našich plánoch na rozvoj, ale môžeme povedať, že v produktovej kategórii a na trhoch, kde Answear momentálne pôsobí, vidíme veľký potenciál, ako aj množstvo synergií v produktovej a prevádzkovej oblasti oboch podnikov. Chceme ďalej rozvíjať získané značky pomocou e-commerce a logistických riešení vyvinutých Answear.com. Vstup do tohto segmentu, ktorý zvyčajne generuje vyššiu AOV (priemernú hodnotu objednávky), a zároveň si udržiava kvalitu a nižšie jednotkové náklady prevádzky vďaka rozsahu, ktorý už Answear dosiahol, vytvára potenciál na dosiahnutie dobrej ziskovosti predaja v nových predajniach a oslovenie nových skupín zákazníkov," dodáva Krzysztof Bajołek.