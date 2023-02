KDH je nudnou stranou, ktorá Slovensku chýba. Zo spolupráce vylučuje Matoviča aj ďalších

Majú kontakt s regiónmi

13.2.2023 (SITA.sk) - Keďže predčasné parlamentné voľby sa budú konať až v septembri, ľudí na Slovensku čaká ďalších osem mesiacov trápenia a budú vystavovaní hádkam a chaosu, ktoré tu panovali doposiaľ.Kresťanské demokrati však presadzovali skorší termín volieb. Ako uviedol v rozhovore pre agentúru SITA podpredseda Kresťanskodemokratického hnutie (KDH) Tomáš Merašický , keďže je hnutie už druhé volebné obdobie mimo parlamentu, o to viac mali priestoru a času venovať sa dôkladnej príprave na voľby. Ambíciou KDH je vrátiť sa na pôdu Národnej rady SR „Už dnes máme pripravený svoj vlastný program, s ktorým chceme osloviť ľudí. V predvolebnej kampani chceme využiť to, že sme hnutím regiónov a máme širokú členskú základňu. Máme takmer sedemtisíc členov, s ktorými chceme na kampani pracovať,“ uviedol Merašický s tým, že v dnešnej turbulentnej dobe plnej urážok, nadávok, chaosu a osočovania chýba v parlamente štandardná „nudná“ strana.„KDH je presne tou nudnou stranou, ktorá Slovensku chýba,“ dodal Merašický. Podľa neho sa KDH odlišuje od súčasných politických strán aj tým, že majú vybudované štruktúry po celom Slovensku, čím dostávajú spätnú väzbu od ich starostov, poslancov a členov hnutia.„Vieme, čo sa v regiónoch deje a aké problémy majú. Vo volebnej kampani chceme ukázať, že stojíme na hodnotách. Chceme spravovať krajinu úplne normálnym a slušným spôsobom," vysvetlil podpredseda KDH.„Chceme riešiť témy pomoci rodinám, a všeobecne všetkým ľuďom, či už seniorom, podnikateľom, alebo mladým ľuďom. Tomu, čomu sa chceme venovať aj v predvolebnej kampani aj v prípade, že by sme boli vo voľbách úspešní, je tiež hospodárska politika, boj s energetickou krízou, inflácia a ďalšie problémy, ktoré má nielen Slovensko, ale aj celá Európa,“ uviedol Merašický a doplnil, že jednou z priorít je tiež zahraničná politika a komunikácia so zahraničnými partnermi.Na margo konfliktu na Ukrajine Merašický uviedol, že KDH vždy bude stáť na strane toho, kto bol napadnutý a bude ho podporovať. Dodal tiež, že si hnutie trúfa aj na realizáciu zmeny v oblasti zdravotníctva a školstva, pre ktorú majú pripravených expertov a odborníkov.Kresťanskí demokrati pôjdu do volieb samostatne. Podľa Merašického to však neznamená, že nebudú rokovať s ďalšími osobnosťami či politickými subjektmi, ktoré majú rovnaké či podobné hodnoty.„KDH ponúkne miesto na kandidátke, či už vybraným politickým subjektom, alebo osobnostiam, ktorým je blízky náš program. My sme hnutie, ktoré je jasne zadefinované, na jasných hodnotách, a preto práve takéto politické subjekty a politikov k sebe chceme pritiahnuť,“ dodal s tým, že jednoznačne nebudú spolupracovať s extrémistami, teda so stranami ako Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko či Republika Tiež vylúčil spoluprácu so stranou Smer - sociálna demokracia . „Je nám cudzia taktiež politika a štýl komunikácie napríklad Igora Matoviča . Preto si s politikmi, ktorí sa správajú takýmto spôsobom, nevieme predstaviť spoluprácu,“ vyhlásil podpredseda KDH.25. marca sa uskutoční zasadnutie celoslovenskej Rady KDH, na ktorej sa bude rokovať o postupe do parlamentných volieb, o volebnej kampani a o tom, akým spôsobom ju hnutie bude viesť. „Rokovať sa bude aj o našich programových tézach a dotkneme sa aj reálnych otázok, ktoré v súčasnosti trápia ľudí a samosprávy,“ uzavrel Merašický.