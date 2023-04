Answear.sk pomohol vďaka projektu Wear&Share vysadiť Alej priateľstva

Alej priateľstva

Projekt Sadíme budúcnosť

Súčasťou projektu môžete byť aj vy!

Každý vysadený stromček a každý kilogram oblečenia sa počíta!

17.4.2023 (SITA.sk) -Dňa 01. 04. 2023 sa podarilo vďaka projektu Wear&Share, spoločne s Nadáciou Ekopolis a obyvateľmi obce Halič, vysadiť popri cyklochodníku ovocné stromy. Tento úsek dostal od zúčastnených príznačný názov "Alej priateľstva". Výsadby sa zúčastnilo viac ako 50 miestnych dobrovoľníkov, ktorí mali chuť priložiť ruku k dielu. Motiváciou pre občanov bolo, že vysadený strom mohli venovať niekomu zo svojich blízkych.Alej priateľstva je názov úseku pozdĺž novovybudovanej cyklotrasy, ktorá spája obec Halič s mestom Lučenec. Časť trasy spájajúcej obec a mesto skrášlilo viac ako 50 miestnych dobrovoľníkov, ktorí spoločne vysadili celkovo vyše 250 ovocných stromov. Pred výsadbou mali možnosť vyplniť formulár, podľa ktorého dala obec vyrobiť originálne venovania. Tie budú zdobiť každý strom. Starosta obce Halič, Alexander Udvardy, riaditeľ nadácie Ekopolis, Peter Medveď a Michaela Garaiová, marketingová špecialitka z Answear.sk sa po poďakovaní navzájom zhodli, že projekt Wear&Share má skutočne zmysel. Starosta dúfa, že ľudia budú na túto udalosť nostalgicky spomínať a jedného dňa tieto stromy poskytnú úkryt pred slnkom a zarodia chutné ovocie.Sadíme budúcnosť zapája ľudí do plánovania, výsadby a následnej starostlivosti o stromy, ktoré sú symbolom spolupatričnosti medzi ľuďmi a prírodou. Celkovo program doteraz podporil výsadbu približne 2000 stromov vo viac ako 30 lokalitách po celom Slovensku, za účasti, zhruba, tisícky dobrovoľníkov. Nadácia Ekopolis spojila úsilie chrániť životné prostredie, dlhodobú podporu komunitných projektov a rastúci záujem ľudí o to, ako môžeme reálne pomôcť našej krajine. Ich cieľom je návrat stromov do sídel a otvorenej krajiny, všade tam kde je to potrebné.Myšlienka Wear&Share je veľmi jednoduchá. Stačí sa zaregistrovať na stránke wearshare.answear.sk . Potom zabaľte svoje nepotrebné oblečenie do krabice, objednajte kuriéra, ktorý balík vyzdvihne priamo u vás doma alebo v práci. Answear.sk pokryje všetky náklady spojené s doručením a zároveň podporí Nadáciu Ekopolis a jej projekt " Sadíme budúcnosť ".Hlavným cieľom projektu je, aby sa darované oblečenie dostalo do opätovného obehu a využil ho niekto, kto ho bude opäť nosiť. Veci môžu byť nové aj použité, ale v dobrom stave. Môžu obsahovať dámske, pánske a detské veci, ako aj doplnky (v pároch, ak ide o topánky alebo rukavice). Nezabudnite, že oblečenie by malo byť čisté a suché, nepoškodené, bez dier, škvŕn a zápachu."Vaša pomoc prispeje nielen k zníženiu potenciálneho odpadu, ale aj k zvýšeniu počtu stromoradia. Stromy sú totiž účinným spôsobom ochrany pred klimatickými zmenami. Zohrávajú dôležitú úlohu pri zmierňovaní skleníkového efektu tým, že zachytávajú škodlivý oxid uhličitý a premieňajú ho na tak potrebný kyslík." – hovorí na záver marketingová špecialistka Answear.sk Michaela Garaiová.