Dezinformátori budú zneužívať umelú inteligenciu na manipulovanie reality, varuje polícia

17.4.2023 (SITA.sk) - Polícia upozorňuje na bezpečnostný problém, ktorý so sebou prináša umelá inteligencia, a vyzýva ľudí na obozretnosť. Predpokladá, že môžeme očakávať nárast snáh dezinformátorov manipulovať prostredníctvom umelej inteligencie realitu, napríklad aj v súvislosti s prebiehajúcou vojnou Ruskej federácie proti Ukrajine alebo parlamentnými voľbami.Ako informovala hovorkyňa Policajného zboru SR Karolína Barinková, polícia zaznamenala nárast záujmu verejnosti o umelú inteligenciu pri vytváraní realisticky pôsobiacich obrázkov alebo vygenerovaného textu.„Princíp v oboch prípadoch spočíva v zadaní príkazu umelej inteligencii, ktorá na základe vstupnej informácie vytvorí finálny produkt ušitý na mieru používateľa. Keďže tvorcovia dezinformácií svojím konaním sledujú predovšetkým vytváranie a udržiavanie chaosu v spoločnosti, policajný zbor očakáva, že aj táto časť umelej inteligencie bude z ich strany zneužívaná,“ uviedla Barinková.Vďaka modernej technológii budú mať dezinformátori príležitosť manipulovať realitu a vytvárať si obrázky zo situácií, ktoré sa nikdy nestali.Polícia si schopnosť umelej inteligencie vyskúšala pri vytvorení fotografií z masových protestov policajtov a vojakov, pričom zábery pôsobili realisticky.„Prominentní tvorcovia dezinformácií sa môžu pokúšať do vymyslených obrázkov zapracovať kontext témy sfalšovaných volieb. To, že pôjde o jeden z hlavných naratívov roka 2023 predpovedal Policajný zbor vo svojej výročnej správe už začiatkom februára,“ dodala Barinková.O bezpečnostných rizikách spojených s používaním moderných technológií sa mohla verejnosť presvedčiť napríklad pri zneužívaní sociálnych sietí na šírenie dezinformácií o pandémii koronavírusu.S ohľadom na výsledky Eurobarometra , podľa ktorých patria Slováci k najnáchylnejším veriť dezinformáciám v rámci Európskej únie, polícia predpokladá, že zmanipulovaným obrázkom veľa ľudí uverí. Situáciu bude naďalej monitorovať a v závislosti od situácie podnikne adekvátne opatrenia.