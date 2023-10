Anticeny Brutus 2023 už poznajú svojich víťazov, najproblematickejším počinom v oblasti architektúry bolo zbúranie fabriky Merina

Zbúranie fabriky Merina

7.10.2023 (SITA.sk) - Šiesty ročník verejnej ankety o najproblematickejší počin v oblasti architektúry a stavebníctva už pozná desiatich víťazov.Organizátori udelili aj jedno špeciálne, bonusové ocenenie. Smutným víťazom anticeny za rok 2023 sa stal nekultúrny počin zbúrania národnej kultúrnej pamiatky počas bieleho dňa. Jediná pôvodná kultúrna pamiatka areálu legendárnej fabriky Merina v Trenčíne je už nenávratne minulosťou.„Tento počin sa navyše udial v čase príprav na prestížny titul, gratulujeme! V čase, keď aj v slovenskej architektúre silnejú témy udržateľnosti a zodpovednosti, v navrhovaní sa tu držíme strmhlav proti prúdu v prospech stavania parkovísk a krabicových obchodných centier,“ uviedla hovorkyňa ceny, kurátorka Zuzana Duchová.Ďalšiu cenu získalo zastavenie vyvlastňovacieho konania v prípade chátrajúceho Liečebného domu Machnáč. Odborníci sa snažili o jeho záchranu, no Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR dva roky trvajúce vyvlastňovacie konanie zastavil.Tretia priečka patrí osudu plavárne mesta Ružomberok. Samospráva vyhlásila súťaž návrhov, víťazný návrh bol však drahý.„Mesto neeticky mimo súťaže vybralo napriamo iný návrh z 10. poradia, aby ho začalo stavať, a nakoniec zistilo, že bude stáť viac ako návrh na prvom mieste. Všetko zlé je nakoniec na nič dobré. Máme tu Ružomberok, ktorý svoj projekt aj začal stavať a ostala iba pustá jama,“ skonštatovala Duchová.V kategórii Dilema estetiky získali anticenu Rímske kúpele Caracalla Spa v Brusne „za degradáciu pôvodného liečebného domu Poľana, ktorá vybudovaním rímskych kúpeľov ešte na prelome prvej a druhej dekády nášho storočia spustošila cenné pôvodné územie tvorené dielom architekta Jaroslava Vítka.“Organizátorom anticeny sa nepáči ani fakt, že na Bratislavskom hrade narýchlo, bez odbornej diskusie a súťaže návrhov osadili súsošie svätého Cyrila, Metoda a Gorazda. Komisia anticeny Brutus tiež nepochopila samoadoráciu nového prírastku na nábreží Dunaja pri objekte Eurovea 2.„Eurovea komisia vyjadrila presvedčenie, že realizáciou vybraného návrhu vznikne ďalší silný mestotvorný prvok, ktorý so sebou prinesie vizuálny jazyk 21. storočia a prispeje k rozvoju verejného priestoru v Bratislave,“ poukazujú organizátori anticeny.Ich pozornosti neušlo ani to, prečo tak významná stavba, ako je Divadlo Aréna na Tyršovom námestí, prebieha obnovou, ktorej podoba nevzišla z verejnej architektonickej súťaže. „Niet divu, že toto dielo ešte pred ukončením prác vzbudzuje viac otázok ako údivu,“ uviedla Duchová.Anticena Brutus sa ušla aj zatepleniu športovej haly Pasienky, obnove Okresného úradu v Starej Ľubovni a prístupu mesta Košice k mitigačným opatreniam v parku Braniskova – Kuzmányho.Špeciálne ocenenie dostali voľby do Národnej rady SR 2023 z dôvodu, že ich výsledok vzniká na pôdorysoch rokmi pestovaného nevkusu, antitalentu a absencie vízie, čím sa prispieva k spoločenskému či ekologickému úpadku našej spoločnosti. „Ďakujeme preto všetkým, ktorí sa v týchto slovách a ani pri pohľade do zrkadla nenašli. Ďakujeme všetkým, ktorých tento stav neodradí, ale, naopak, posilní v práci,“ uviedli organizátori anticeny.Najprestížnejšia anticena vyhlasovaná anonymnými profesionálmi, ktorá parazituje na CE ZA AR – Cene za architektúru Slovenskej komory architektov , vyhlásila v poradí šiestu verejnú anketu o podpriemerný, neinovatívny a neekologický počin v domácej architektonickej tvorbe. Cenu každoročne vyhlasuje neformálna porota priaznivcov architektúry.V priebehu leta nominovala verejnosť prostredníctvom online formulára celkovo ažpodpriemernej kvality. Cieľom anticeny Brutus je ukázať architektúru a jej autorov a autorky, ktorých výsledná práca je kombináciou antitalentu a absencie vízie, čím prispievajú k spoločenskému či ekologickému úpadku.