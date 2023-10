Atramentovočierne srdce. Nové krimi od J.K.Rowlingovej alias Roberta Galbraitha

Práve vyšiel 6.diel s názvom Atramentovočierne srdce a má úctyhodných 1088 strán. Už zápletka je dostatočne provokatívna a diskutabilná: Eddie sa stane objektom verejného odsúdenia, pretože jedna pasáž z jej diela je údajne rasistická a transfóbna. Práve tajomná postava Anómia je na čele odporcov.

Do detektívnej kancelárie vkročí nešťastná Edie Ledwellová a vyžiada si rozhovor so súkromnou detektívkou Robin Ellacottovou. Tá veru nevie, čo si má o neupravenej mladej žene myslieť.

Edie je spoluautorka obľúbeného kresleného seriálu Atramentovočierne srdce a údajne ju prenasleduje záhadný internetový používateľ, známy pod pseudonymom Anómia. Edie zúfalo potrebuje odhaliť jeho či jej totožnosť.

Robin má pocit, že agentúra jej s tým nemá ako pomôcť, a prípad rýchlo pustí z hlavy.

O niekoľko dní sa však dočíta, že Edie niekto zasiahol taserom a zavraždil na Highgateskom cintoríne, kde sa odohráva dej Atramentovočierneho srdca. Robin a jej obchodný partner Cormoran Strike sa púšťajú do pátrania po Anómii, no zložitá spleť internetových prezývok, obchodných záujmov a rodinných konfliktov im neustále dokazuje, že prijali prípad, ktorý dôkladne preverí ich schopnosť dedukcie a prinesie so sebou nové nebezpečné hrozby...

Atramentovočierne srdce je dobrá detektívka, v ktorej stretnete mnoho postáv, dostanete sa do mnohých zápletiek a ocitnete sa v online svete. Stále sa tam čosi deje, príbeh je svižný, odsýpa a vy nemáte čas nudiť sa.

Silnou stránkou príbehu okrem zápletky je dvojica Cormoran a Robin. Sú sympatickí, zohratí, dobre sa dopĺňajú a vás baví ich spoločnosť.Tentoraz sa príbeh odohráva prevažne v online prostredí, stretnete sa s počítačovými technológiami, aplikáciami, RPG hrami. Je to o sociálnych sieťach, hejtovaní, kybernetickej kriminalite, o pretvárke.