Antifašizmus a pripomínanie obetí holokaustu by malo byť základom školského vzdelávania, zdôraznil Fico

Na spustení múzea má významný podiel i vláda

Urážlivé kompromisy

Nacistické označenie

9.9.2024 (SITA.sk) - Antifašizmus a pripomínanie obetí holokaustu by malo byť "chrbticou" školského vzdelávacieho programu. Predseda vlády Smer-SD ) to uviedol počas svojej návštevy v Múzeu holokaustu v Seredi pri príležitosti pondelkového Dňa obetí holokaustu a rasového násilia Je toho názoru, že každý študent či študentka strednej školy by mali aspoň raz navštíviť múzeum takéhoto charakteru. Akcentoval potrebu toho, aby ľudia prinajmenšom prostredníctvom fotografií či filmov vnímali hrôzy fašizmu a nacizmu.Doplnil, že na budúci rok si pripomenieme 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny a avizoval, že pri tejto príležitosti sa uskutoční mnoho podujatí. Niekoľko z nich by podľa neho mohlo byť spojených i so seredským múzeom.Fico tiež pripomenul, že na spustení Múzea holokaustu v Seredi má významný podiel i vláda, ktorej súčasťou bola aj jeho strana. Spomínal tiež na to, ako bol v parlamente prijímaný zákon, ktorý stanovil 9. september ako pamätný deň - Deň obetí holokaustu a rasového násilia."Keby som dnes rozprával historky, ako tento zákon vznikal, tak mi nebudete veriť, lebo nikto to nechcel podporiť," uviedol premiér a dodal, že bol jediným predkladateľom zákona."Nikto to nechcel podpísať," poznamenal s tým, že v Národnej rade SR za to napokon zahlasovali."Možno by ste odo mňa teraz očakávali, že dám nejakú patetickú reč, ale ja to neurobím, lebo svet je plný faloše a klamstva," začal premiér vyjadrenie pre médiá v múzeu holokaustu.Podotkol, že všetci na jednej strane s vážnosťou hovoria o zločinoch fašizmu a nacizmu, no podľa jeho slov sa v súčasnosti robia kompromisy, ktoré považuje za urážlivé voči obetiam holokaustu a rasového násilia."Všetci na jednej strane hovoríme o fašizme a nacizme, a pritom mlčky tolerujeme, že po Ukrajine pobehujú jednotky, ktoré majú úplne jasne označenie, ktoré je napojené na hnutia, ktoré dnes považujeme za nebezpečné a zakázané, ale keďže ide o geopolitický súboj, tak to nikomu nevadí," vyjadril sa Fico.Poznamenal tiež, že označenie fašista sa v súčasnosti často používa na označenie tých, ktorí majú iný názor. Vyzval k skutkom - medzinárodné spoločenstvo by podľa neho malo uznať, že na Ukrajine nemôžu bojovať jednotky s nacistickým označením."Mali by sme tvrdšie reagovať, keď niekto niekoho bezdôvodne označí za predstaviteľa hnutia, ktoré je odmietané na celom svete, a s ktorým nikto nechce mať nič spoločné," dodal.