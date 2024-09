Západ by nemal preceňovať jadrové hrozby Ruska, vyzval šéf CIA

9.9.2024 (SITA.sk) - Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns vyzval Západ, aby sa príliš neobával častých jadrových hrozieb zo strany Ruska. Uviedol to vo svojej najnovšej správe o vývoji vojny na Ukrajine Inštitút tieto hrozby už dlho označuje za súčasť stratégie Kremľa, ktorej cieľom je odradiť Západ od podpory Ukrajiny. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.Počas diskusie so šéfom britskej spravodajskej služby Richardom Moorom riaditeľ CIA poznamenal, že ruský vodca Vladimir Putin sa pravdepodobne bude naďalej pravidelne vyhrážať priamou konfrontáciou so Západom, ale zdôraznil, že by to nemalo byť dôvodom na znepokojenie.