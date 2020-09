Antinobelovky sú rozdané, medzi ocenenými nechýbal Trump, Putin či Lukašenko

Objavy, ktoré ľudí rozosmejú

Nože z výkalov nefungujú

18.9.2020 - Ig Nobelove ceny za medicínske vzdelávanie si tento rok vyslúžili brazílsky prezident Jair Bolsonaro, britský premiér Boris Johnson, indický premiér Naréndra Módí, mexický prezident Andrés Manuel López Obrador, bieloruský prezident Alexander Lukašenko, americký prezident Donald Trump, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ruský prezident Vladimir Putin a prezident Turkménska Gurbanguly Berdimuhamedov za "použitie pandémie ochorenia COVID-19 na to, aby naučili svet, že politici môžu mať priamejší vplyv na život a smrť ako vedci a lekári".Oznámili to počas štvrtkového online ceremoniálu, v rámci ktorého časopis Annals of Improbable Research (Anály nepravdepodobného výskumu, pozn. red) vyhlásil víťazov v desiatich kategóriách.Satirické ceny, ktoré udeľujú pravidelne od roku 1991, oceňujú objavy, ktoré ľudí najprv rozosmejú a potom ich prinútia zamyslieť sa, no okrem snahy pobaviť často pôsobia aj kriticky.Ďalšie Ig Nobelove ceny tento rok udelili napríklad za akustiku vedcom, ktorí prinútili aligátora revať v komore naplnenej zmesou kyslíka s héliom, za psychológiu ocenili metódu identifikácie narcistov s pomocou skúmania ich obočia, za entomológiu odmenili vedca, ktorý "zozbieral dôkazy o tom, že mnohí entomológovia (vedci, ktorí študujú hmyz) sa boja pavúkov, ktoré však nepatria medzi hmyz", a ocenenie za materiálovú vedu si vyslúžil výskum, ktorý ukázal, že nože vyrobené zo zmrazených ľudských výkalov veľmi dobre nefungujú.Ig Nobelovu cenu za mier udelili "vládam Indie a Pakistanu za to, že si ich diplomati uprostred noci navzájom tajne zvonili na dvere a potom ušli skôr, ako stihol niekto otvoriť".