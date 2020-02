Antirasistický festival Slovenská krčma si môžete v piatok večer pozrieť vďaka unikátnemu livestreamu z 15 krčiem na Slovensku

Vrcholiaci festival Slovenská krčma prinesie najviac skvelých koncertov naprieč celou krajinou práve v týchto dňoch. Atmosféru akcie môžete prvýkrát na Slovensku sledovať aj prostredníctvom unikátneho riešenia živého prenosu postupne zo všetkých krčiem, ktorý spustíme súčasne aj cez facebookové profily našich viacerých mediálnych partnerov. Prenos tak môžete v piatok večer sledovať okrem profilu Pohody aj na facebooku Denníka N, Týždňa, Artfora, portálov Aktuality, NOIZZ a Hudba.sk. Live stream realizujeme v spolupráci so spoločnosťou A3boot. Jej šéf a režisér projektu Petrom Ridzoň o ňom povedal: „Spojili sme sily s festivalom Pohoda, aby sme živé koncerty sprístupnili pre všetkých. Vďaka technológiám sa takto spojíme pre správnu vec a spoločným hlasom môžeme povedať nie fašizmu.“

Podrobné informácie o Slovenskej krčme na webe www.slovenskakrcma.sk . Je na ňom zoznam krčiem a kapiel s preklikmi na ich stránky, ako aj mapa Slovenska s vyznačenými miestami koncertov. Vďaka nej ľahko zistíte, do ktorej najbližšej krčmy sa môžete vybrať a ukázať tak aj svojou prítomnosťou, že väčšina návštevníkov krčiem na Slovensku nie sú rasisti a nestotožňujú sa s fašistickými názormi. Na webe je aj kalendár Slovenskej krčmy, v ktorom nájdete chronologický zoznam koncertov. Všetci umelci sa zapojili bez nároku na honorár či preplatenie akýchkoľvek nákladov. Vstup na všetky koncerty v rámci festivalu Slovenská krčma bude zadarmo.

Festival Slovenská krčma realizujeme v spolupráci s krčmármi a umelcami po celom Slovensku, ktorí sa stotožnili s týmto vyhlásením: „Sme presvedčení, že väčšina návštevníkov krčiem na Slovensku nie sú rasisti a nestotožňujú sa s fašistickými názormi. Práve na ľudí z krčiem sa odvolával Robert Fico pri svojom schvaľovaní výrokov exposlanca Mazureka po jeho právoplatnom odsúdení Najvyšším súdom, keď povedal: „Ak má byť rozsudok Najvyššieho súdu meradlom toho, čo je pri výrokoch na adresu Rómov trestným činom, môžu rovno orgány činné v trestnom konaní vojsť do ktorejkoľvek krčmy na Slovensku a všetkých hostí, vrátane ležiacich psov, pozatvárať.“ Nesúhlasíme s delením občanov na kaviareň a krčmu. Chodíme do jedných aj do druhých a v krčmách i kaviarňach stretávame úžasných ľudí. Chceme ukázať, že Slovensko nie je rasistická krajina, a preto organizujeme festival Slovenská krčma. Akcia prebieha od 3. februára a končí sa v nedeľu 16. februára.