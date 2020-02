„Voice of Rock“ Glenn Hughes spolu s The Dead Daisies v Bratislave

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.2.2020 - "Voice of Rock" Glenn Hughes pridal svoj hlas do kytice mŕtvych sedmikrások!" Tak podobne môže znieť titulok senzačného spojenia slávneho basáka a speváka, ktorý svoju kariéru raketovo urýchlil v Deep Purple a dodnes je popri sólovej kariére vyhľadávaným členom rôznych superskupín ako napríklad Black Country Communion s Joe Bonamassom, Jasonom Bonhamom a Derekom Sherinianom. The Dead Daisies má príbeh ako z rozprávky. Kapelu založil úspešný biznisman David Lowy ale aj veľký hudobný fanúšik a gitarista, ktorý od začiatku pozval do kapely známych a úspešných muzikantov ako Johna Corabiho (Motley Crue), Marco Mendozu (Whitesnake, Thin Lizzy) Deena Castronovu (Ozzy Osbourne, Journey) a hlavne gitaristu Douga Aldricha (Whitesnake, Dio).The Dead Daisies 4. júla v Bratislave vystúpia v zostave:Glenn Hughes - basgitara, spevDoug Aldrich – gitaraDavid Lowy - gitaraDeen Castronovo - bicieInzercia