Antisemtizmus na slovenskom internete vzrástol za rok od útoku Hamasu na Izrael trojnásobne, ukázal výskum

12.10.2024 (SITA.sk) - Za rok od teroristického útoku Hamasu na Izrael (7. októbra 2023) na slovenskom internete markantne vzrástol antisemitizmus. Ukazuje to výskum Inštitútu ľudských práv (IĽP) . Podľa jeho výsledkov sa antisemitizmus zvýšil o 300 percent.Inštitút monitoroval od začiatku roka 2023 sociálne siete a diskusie najnavštevovanejších spravodajských portálov, nenávistné príspevky kontroloval pomocou nástrojov umelej inteligencie.Ako informoval riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher , systém od minuloročného 7. októbra analyzoval viac ako 200-tisíc príspevkov na sociálnych sieťach, a to na Instagrame, Facebooku a TikToku. Analyzoval tiež ďalších viac než 100-tisíc príspevkov na spravodajských weboch.Šéf IĽP skonštatoval, že antisemitizmus bol v internetových diskusiách rozšírený aj predtým, ale za posledný rok vzrástol trojnásobne.Príspevky, ktoré umelá inteligencia označila ako antisemitské, následne kontroloval tím dobrovoľníkov. Tí boli školení podľa podkladov od partnerských zahraničných organizácií.„Softvér totiž vychádza z naučeného modelu, ktorý má nevyhnutne určitú chybovosť, navyše slovenčina je mimoriadne zložitý jazyk. Manuálne sme ho museli napríklad naučiť, že niektorí antisemiti svoje nenávistné príspevky maskujú slovami ako chazari. Rovnako sme museli vylúčiť stovky príspevkov, ktoré softvér neadekvátne považoval za antisemitské len preto, že obsahovali kritiku Izraela a jeho armády, ktorá však bola v rámci slobody prejavu,“ vysvetlil Weisenbacher.IĽP pred časom zverejnil výsledky podobného výskumu, ktorý sa venoval problematike online nenávistí voči Rómom. Avizuje tiež prípravu výskumu o homofóbii a transfóbii.Celkové výsledky monitoringu antisemitizmu za roky 2023 a 2024 by mali byť známe začiatkom budúceho roka.„Výskum je realizovaný v rámci projektu MACEU (Monitoring Antisemitism in Central Europe, v preklade Monitorovanie antisemitizmu v strednej Európe), ktorý sa začal na Slovensku a postupne by sa mal rozšíriť aj do Maďarska, Česka a Poľska," uvádza IĽP.Manažérka projektu Miriam Schwartzová podotkla, že takýto výskyt antisemitizmu v online priestore desaťročia po holokauste je strašný, je toho názoru, že boj proti antisemitizmu by mal byť aj prioritou vo vzdelávaní.Za šokujúcu označila aj mieru islamofóbie a protiarabského rasizmu, ktorú našli v príspevkoch.„Veľmi časté je aj zneužívanie pojmu antisemitizmus na onálepkovanie názorového oponenta, čím sa tento nebezpečný fenomén relativizuje, skresľuje a v očiach laickej verejnosti vyprázdňuje od svojho obsahu. Musím preto aj na tomto mieste jasne povedať, že kritika Izraela, jeho politiky, politikov a armády nie je antisemitizmus. Nazvať sériu vojnových zločinov v Gaze genocídou nie je antisemitizmus, je to názor, ktorý zdieľa aj veľa Židov a Židoviek po celom svete,“ vyjadrila sa.