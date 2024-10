City Sounds Festival privíta na pódiu Crosscurrents Trio feat. Dave Holland, Zakir Hussain & Chris Potter a Shalosh

12.10.2024 (SITA.sk) - Festival City Sounds, ktorý sa stal neoddeliteľnou súčasťou kultúrnej scény, opäť prinesie výnimočný hudobný zážitok. Dňa 16. novembra 2024 budú mať návštevníci možnosť zažiť koncert dvoch svetovo uznávaných zoskupení – velikáni moderného jazzu a world music Crosscurrents Trio feat. Dave Holland, Zakir Hussain & Chris Potter a izraelskej kapely Shalosh. Kompletné informácie a vstupenky sú dostupné na www.citysounds.sk Crosscurrents Trio, ktoré tvoria traja muzikanti svetového formátu, vzniklo v roku 2019 na podnet Zakira Hussaina, ikony moderného jazzu a world music. Trio debutovalo nahrávkou Good Hope a odvtedy sa stalo synonymom pre dokonalú hudobnú súhru a improvizáciu. Dave Holland, hviezdny kontrabasista známy svojou spoluprácou s Milesom Davisom, Chickom Coreom a Billom Frisellom, prináša do tohto projektu bohaté skúsenosti a hudobnú hĺbku. Zakir Hussain, maestro na indické tabla a svetovo uznávaný inovátor, ktorý spolupracoval s hudobnými legendami ako John McLaughlin, George Harrison a Yo-Yo Ma, dodáva do hudby tria unikátnu rytmickú dynamiku založenú na tradičných indických nástrojoch. Saxofonista Chris Potter, považovaný za jedného z najväčších saxofonistov svojej generácie, dopĺňa túto mimoriadnu zostavu svojím nevyčerpateľným talentom a improvizačnými schopnosťami, ktoré ocenili významné jazzové osobnosti ako Ray Brown či Dave Douglas."Teším sa na koncert Crosscurrents Trio s Dave Hollandom, Zakirom Hussainom a Chris Potterom, pretože ich jedinečná kombinácia jazzových štýlov a improvizácie ma vždy fascinovala. Sú to géniovia a velikáni vo svete jazzu a world music, zásadne postavy, ktoré definovali tieto žánre a udávali smer. Ich originálna hudba je ako cesta, ktorá ma viedla do nových, nepreskúmaných dimenzií zvuku," povedal Matej Šálek, organizátor Sound City Festivalu. "Zvlášť Dave Holland mi je veľmi blízky a dúfam, že tentoraz, na druhýkrát jeho účinkovanie v Bratislave vyjde, keďže v marci 2020 jeho koncert s Kenny Barronom a Jonathanom Blakeom zrušil príchod pandémie. Verím, že by na tento koncert mali prísť všetci fanúšikovia jazzu, pretože je to príležitosť zažiť niečo výnimočné a generácia týchto hudobníkov tu nebude večne," dodal M. Šálek.Ďalším zahraničným hudobným hosťom festivalu je izraelská kapela Shaloshprinesie na pódium energiu a experimentálny prístup k hudbe. Napriek klasickému formátu jazzového tria (klavír, basa a bicie), sa im podarilo vytvoriť jedinečnú syntézu štýlov, ktoré siahajú od jazzu cez rock, elektroniku až po africkú a blízkovýchodnú hudbu.Na City Sounds Festivale budú 16. novembra v priestoroch Slovenského rozhlasu koncertovať aj poprední slovenskí hudobníci, ktorých mená organizátor čoskoro zverejní. Tento koncertný večer je súčasťou popredného slovenského City Sounds Festivalu, ktorý tento rok pozýva na viacero koncertných večerov:– austrálsky spevák a hudobníkDave Holland, Zakir Hussain & Chris Potter, Shalosh– svetoznáma saxofonistkaFestival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Nadácia Bratislava, SOZA a Veľvyslanectvo Štátu Izrael na Slovensku.Informačný servis