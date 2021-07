Antivaxeri protestujú pred obydliami lekárov, polícia je pripravená voči každému z nich zakročiť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.7.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia bude v prípade protiprávneho konania „antivaxerov“ pred obydliami lekárov konať. Policajný zbor to uviedol v statuse na sociálnej sieti na profile Polícia Slovenskej republiky. Policajti v statuse uvádzajú, že protesty proti očkovaniu pred obydliami lekárov monitoruje a nebude tolerovať prípadné porušenie zákonov zo strany protestujúcich.„Nie je to tak dávno, keď sa v prvej vlne lekárom a odborníkom tlieskalo za ich prácu, obetu a vytrvalosť bojovať s pandémiou. Dnes sú tu vďaka dezinformáciám malé skupiny ľudí, ktorí neváhajú ísť pred dom lekára a zasypať ho svojimi výhradami a natočiť si vzájomnú konfrontáciu na kameru,“ napísala polícia.Obviňovať lekára z vraždy experimentálnou vakcínou je podľa nej úplne scestné a spoločnosť musí takéto konanie odsúdiť. Polícia pripomína, že sú to práve lekári, ktorí poskytovali zdravotnú starostlivosť všetkým občanom a počas prvej a druhej vlny pandémie boli práve lekári na hrane vyčerpania a kolapsu celého zdravotníckeho systému. Situácia bola napokon zvládnutá aj vďaka ich obetavosti a vytrvalosti.