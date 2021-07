Dianie na Kube si zaslúži pozornosť Európskej únie, ale zbystriť by malo aj Slovensko

Pripomienka slovenského boja za slobodu

Cestou je obchodné partnerstvo

Vláda viní Američanov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.7.2021 (Webnoviny.sk) - Súčasná situácia na Kube sa podľa slovenských europoslancov možno javí vzdialená, no zaslúži si pozornosť nielen Európskej únie (EÚ), ale aj Slovenska. Kubu v posledných dňoch zasiahla vlna protivládnych protestov, ktoré sa radia medzi najsilnejšie za posledné roky.Podľa Martina Hojsíka (PS/RE) má Slovensko ku Kube bližšie, než si mnohí uvedomujú. Má tam totiž svoje ekonomické záujmy vďaka slovenským firmám. „S tým prichádza nielen snaha zabezpečiť ekonomický zisk pre firmy na Slovensku, ale aj zodpovednosť,“ tvrdí. Očakáva, že slovenská diplomacia bude na Kube aktívna a popri ekonomických záujmoch sa bude vedieť postaviť aj za záujmy občanov.Europoslanec Ivan Štefanec (KDH/EPP) tvrdí, že EÚ ako líder v obrane ľudských a občianskych práv vo svete vedie s Kubou politický dialóg, ktorý by mal žiadať aj reformy smerujúce k demokracii a spravodlivým ekonomickým reformám.„Tamojší občania majú plné právo na protesty a vyjadrenie nespokojnosti,“ tvrdí Štefanec. Dodáva, že dohody o ekonomickej spolupráci EÚ a Kuby by mali obsahovať aj klauzuly o potrebe reforiem v oblasti ľudských práv.Podľa Miriam Lexmann (KDH/EPP) situácia na Kube pripomína boj Slovenska za slobodu, ktorú upieral komunistický režim.„Je to práve naša historická skúsenosť, ktorá nás morálne zaväzuje pomôcť kubánskemu ľudu v zápase za slobodu a dôstojný život,“ tvrdí. Dodáva, že je potrebné podporovať tamojšie demokratizačné procesy a disidentov.Politická dohoda o spolupráci EÚ a Kuby poskytuje podľa europoslanca Michala Wiezika (Spolu/EPP) nástroje umožňujúce reflektovať požiadavky tamojšieho obyvateľstva, ktoré sú spojené s nedostatkom potravín, vody či liekov.„Je potrebné nájsť riešenia na podporu základných a demokratických práv a tiež spôsoby, ako zrušiť americké embargo, čo EÚ pravidelne zdôrazňuje,“ konštatuje europoslanec. Podľa Wiezika je obchodné partnerstvo cestou, ale na to musí byť ekonomika Kuby otvorenejšia.Podľa Michala Šimečku (PS/RE) boli protesty proti slabnúcemu režimu v Havane otázkou času. Väčším problémom je podľa neho však chudoba, výpadky elektriny, nedostatok jedla a liekov a nezvládnutý koronavírus. „EÚ by mala byť pripravená vzájomné vzťahy prehĺbiť, akonáhle budú prepustení všetci politickí väzni, novinári a zadržaní demonštranti,“ tvrdí Šimečka.Europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD/S/D) upozorňuje, že európska diplomacia už vyzvala kubánskych predstaviteľov, aby pokojné demonštrácie povolili a venovali sa požiadavkám ich účastníkov.Demonštrácie na Kube vypukli v nedeľu. Tisícky ľudí vyšli do ulíc vysloviť svoju nespokojnosť s nedostatkom potravín, zvyšujúcimi sa cenami či výpadkami energie. Niektorí demonštranti tiež vyzývali na zmenu vlády. V Havane bola ešte aj v utorok posilnená policajná prítomnosť.Demonštrácie v niekoľkých mestách boli jedným z najväčších prejavov protivládnych nálad, ktoré sa na prísne kontrolovanej Kube objavili v posledných rokoch. Vláda sa protesty usiluje zvaliť na Američanov kubánskeho pôvodu, ktorí podľa nej používajú sociálne siete na podnietenie nepokojov na ostrove.