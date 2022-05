Antivirotikum z dielne slovenských biotechnológov smeruje do Európskej liekovej agentúry. Slováci zverejnili prvotné dáta vlastného lieku na COVID-19

25.5.2022 (Webnoviny.sk) - Biotechnológovia zo slovenskej spoločnosti Selecta Biotech publikovali koncom marca prvotné predklinické dáta ich vlastného lieku na COVID-19. Výsledky testov na vzorkách odobratých pacientom s COVID-19 preukázali schopnosť liečiva redukovať množstvo koronavírusu v infikovaných bunkách až o 98%, a to v priebehu len 24 hodín od jeho jednorazovej aplikácie.Viac tu: https://www.mdpi.com/1999-4915/14/4/685 Ako uviedol CEO spoločnosti Ing. Filip Rázga, PhD., MPH, „je to nepochybne jeden z najsilnejších a najsľubnejších výsledkov slovenského biomedicínskeho segmentu za posledné obdobie, nakoľko otvára priestor pre účinnú a vysoko-špecifickú liečbu pacientov s ťažkým priebehom COVID-19.“ Antivirotikum z dielne Selecta Biotech je účelovo navrhnuté na konzervované oblasti koronavírusu, ktoré sú priamo zodpovedné za jeho množenie, čím efektívne zabraňuje jeho šíreniu v organizme. „Takýto prístup umožňuje nielen vysoko efektívne potlačiť replikáciu samotného vírusu, ale navyše iniciuje aj jeho rozpad, čím sa vírus v podstate zneškodní„ vysvetlil Rázga.Originálny slovenský liek tak začína svoju púť do regulačného procesu Európskej liekovej agentúry s cieľom dostať ho do klinického skúšania. Ako dodáva vedúca vývoja Mgr. Veronika Némethová, PhD., MPH, „míľnik, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť v sebe skrýva aj čosi viac ako len na mieru šité antivirotikum pre liečbu COVID-19. Otvára totiž cestu k účelovému vývoju analogických liečiv aj pre iné diagnózy, u ktorých konkrétna RNA zohráva príčinnú úlohu v patofyziológii daného ochorenia.“Ak Slováci na svojej ceste k pacientovi uspejú, terapeutické riešenia plynúce z duševného vlastníctva spoločnosti by tak mohli tvoriť jeden z oporných pilierov rozvíjajúceho sa biotechnologického priemyslu na Slovensku s uchopiteľnou víziou vývoja nových terapeutických riešení pre pacientov, ktorí to bytostne potrebujú.Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.