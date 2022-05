Chystáte sa do Chorvátska? Využite vlak ZSSK a oddýchnite si spolu s vaším autom či motorkou už počas cesty na dovolenku

Priame spojenie do chorvátskeho letoviska bude fungovať od júna do septembra



Vlak radený z najmodernejších klimatizovaných vozňov bude premávať dvakrát týždenne



Pozrite si príklady cien, cestovný poriadok aj presné podmienky





miesto na sedenie pre dospelého: od 29,90 €*



miesto na sedenie pre dieťa do 15 rokov: 15 €



ležadlo v 6-miestnom kupé pre dospelého: od 49,90 €*



ležadlo v 6-miestnom kupé pre dieťa do 15 rokov: 35 €



ležadlo v 4-miestnom kupé pre dospelého: od 59,90 €*



ležadlo v 4-miestnom kupé pre dieťa do 15 rokov: 45 €



lôžko Triple pre dospelého: od 69,90 €*



lôžko Triple pre dieťa do 15 rokov: 55 €



lôžko Double pre dospelého: od 89,90 €*



lôžko Double pre dieťa do 15 rokov: 75 €



lôžko Single pre dospelého: od 139,90 €*



preprava motocykla: od 79,90 €*



preprava auta: od 99,90 €*



*limitovaná ponuka Sparschiene

Koľko bude stáť cesta autovlakom do Splitu?

Príklad pre trojčlennú rodinu (2 dospelí + 1 dieťa do 15 rokov) s autom:



od 174,70 € s miestami na sedenie,



od 294,70 € s lôžkami Triple.



Príklad pre dvojicu (2 dospelí) s motorkou:



od 139,70 € s miestom na sedenie,



od 259,70 € s lôžkami Double.



Cestovný poriadok vlaku EN 1153/1152:







EN 1153



EN 1152





Utorok/streda, piatok/sobota

Streda/štvrtok, sobota/nedeľa







Príchod

Odchod





Príchod

Odchod





Bratislava hl. st.



15:51



Split



17:26





Wien ARZ

17:11

17:51



Split Predgrade

17:30

17:35





Wien Hbf.

17:54

18:01



Perkovic

18:45

18:46





Wien Meidling

18:06

18:08



Knin

19:40

19:51





Wr. Neustadt

18:48

18:50



Ogulin

23:30

23:42





Bruck a. d. M.

20:21

20:23



Zagreb Gl. k.

01:42

02:00





Graz Hbf.

20:59

21:02



Dobova

02:25

02:45





Spielfeld Strass

21:33

21:48



Sevnica

03:08

03:09





Maribor

22:02

22:05



Celje

03:45

03:47





Celje

22:54

22:55



Maribor

04:36

04:47





Sevnica

23:31

23:32



Spielfeld Strass

05:02

5:14





Dobova

23:56

00:19



Graz Hbf.

05:53

5:56





Zagreb Gl. k.

00:45

01:05



Bruck a. d. M.

06:32

6:34





Ogulin

02:47

03:15



Wr. Neustadt

08:08

8:10





Knin

07:11

07:13



Wien Meidling

08:51

8:53





Perkovic

08:16

08:20



Wien Hbf.

08:58

9:01





Split Predgrade

09:48

09:49



Wien ARZ

09:04

9:36





Split

09:53





Bratislava hl. st.

10:49







Nakládka a vykládka vozidiel



Nakládka a vykládka vozidiel





Bratislava hl. st.

Wien ARZ

Split



Split

Wien ARZ

Bratislava hl. st.









Nakládka



14:20 – 14:30





Nakládka



16:00 – 16:50





Vykládka



Po príchode







Nakládka



15:00 – 16:50





Vykládka



Po príchode





Vykládka



Od 11:10









preprava psov



do Nightjetu je možné vziať so sebou psa iba v prípade, že si cestujúci rezervuje celé kupé (lôžkové, ležadlové alebo na sedenie),

lístok pre psa stojí 29 € a je k dispozícii vo vlaku, telefonicky na zákazníckej linke ÖBB na čísle 0043 5 1717 alebo v pokladniciach ÖBB,

psy so špeciálnym výcvikom cestujú bezplatne a nemusia mať náhubok,







bicykleich preprava je vylúčená s výnimkou zložených a zabalených bicyklov (nie väčších ako bežná batožina), ktoré sa prepravujú bezplatne, ak je možné ich uložiť v úložnom priestore určenom pre batožiny a neprekážajú ani neblokujú ostatných cestujúcich a nebránia bezpečnej preprave,



nočný pokojvo vlaku je potrebné dodržiavať pokoj a ticho od 21:00 do 08:00,



predaj cestovných dokladovaž do odchodu vlaku (resp. do vypredania kapacity vlaku), a to v pokladniciach ZSSK s KVC a v pokladniciach ÖBB, na https://tickets.oebb.at/en/shop/folder/c2de810949b56acfa1b8865877839f9e?utm_source=ZSSK&utm_medium=WEB&utm_campaign=ZSSK a https://www.nightjet.com/en,



vrátenie cestovných dokladov



čiastočne využité cestovné doklady nie je možné vrátiť,

ponuku Sparschiene nie je možné vrátiť,

nepoužité cestovné doklady je možné vrátiť podľa týchto podmienok:



do 15 dní pred dňom odchodu vlaku bez sankcie,

14 dní až 1 deň pred dňom odchodu vlaku so sankciou 50 % z ceny, min.

15,00 €,

v deň odchodu vlaku a neskôr cestovný doklad nie je možné vrátiť,

cestujúci má nárok na vrátenie cestovných dokladov v plnej výške za predpokladu, že bude spojenie zrušené,

v prípade zrušenia spojenia Bratislava hl. st. – Split z dôvodu pandémie COVID-19 má cestujúci nárok na plnú refundáciu cestovných dokladov. Ak cestujúci kvôli pandemickým pravidlám nebude môcť vycestovať z iných dôvodov, ZSSK je pripravená dané potreby s každým zákazníkom riešiť individuálne,





prerušenie cesty nie je povolené.









Výluky:



v dňoch 14. – 15. 6. a 17. – 18. 6. 2022 pri ceste z Bratislavy do Splitu a 11. – 12. 6. a 15. – 16. 6. 2022 pri ceste zo Splitu do Bratislavy bude vlak z dôvodu výluky na trati na území Slovinska vedený odklonovou trasou. V uvedené dni predpokladáme zmeškaný príchod vlaku do cieľových staníc cca 120 minút,



v období od 25. 6. do 10. 7. 2022 bude vlak na úseku Bratislava – Viedeň vedený odklonom cez ŽST Bratislava-Petržalka a Kittsee. Vlak bude na svojej trase vychádzať a prichádzať na ŽST Bratislava-Nové Mesto bez obsluhy ŽST Bratislava hl. st. V uvedenom období nebude vypravovaný z Bratislavy ani autovozeň, ktorý však zostane vedený v úseku Wien ARZ – Split. Pri uvedenej výluke nepredpokladáme meškanie vlaku.



25.5.2022 (Webnoviny.sk) -Slnko, more, zábava a relax. Takto bezstarostne môže vyzerať dovolenka v jednej z najobľúbenejších destinácií Slovákov v Chorvátsku aj vďaka najbezpečnejšej, najekologickejšej a najkomfortnejšej doprave. Už druhý rok po sebe Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) vypraví vlaky do Splitu . Cestujúci si tak oddýchnu už priamo počas cestovania na dovolenku a nemusia sa starať o premávku na ceste a s tým spojené prípadné nepríjemnosti.Pravidelné vlakové spojenie z Bratislavy do Splitu a späť môžu cestujúci využiť od 3. júna do 24. septembra 2022. Vlak bude vyrážať dvakrát týždenne z bratislavskej hlavnej stanice každý utorok a piatok o 15:51 a zo Splitu zas každú stredu a sobotu o 17:26. Okrem auta či motorky si na dovolenku môžete zobrať aj svojho domáceho miláčika.*Minulý rok sa autovlakom do/zo Splitu odviezlo celkovo 5 489 cestujúcich, 2 863 z nich využilo lôžkové vozne. Spolu sa do a z Chorvátska naším vlakom prepravilo 331 motoriek a 290 áut, pričom ZSSK takto pomohla aj autu Policajnému zboru Slovenskej republiky slúžiacemu počas leta v Chorvátsku. Autovlak s kapacitou 20 miest na prepravu osobných automobilov (maximum) bude radený z najmodernejšieho klimatizovaného oddielového vozňa ZSSK na sedenie, z klimatizovaných lôžkových vozňov a ležadlového vozňa. V cestovnom lístku v lôžkovom vozni je zahrnutý aj welcome drink a plnohodnotné raňajky. Počas celej prepravy si cestujúci môžu vo vlaku zakúpiť tiež občerstvenie a nápoje. Železničná stanica i terminál vykládky automobilov sú v Splite lokalizované priamo v centre mesta oproti prístavnému terminálu lodí na jednotlivé chorvátske ostrovy. Predaj lístkov je už spustený na všetky dátumy jazdy vlaku. V súčasnosti je vypredaných takmer 40 % celkovej kapacity miest pre osoby v autovlaku do Splitu. Ceny za prepravu sa začínajú od nasledovných relácií:Ceny sú uvedené pre jeden smer.Vo vlaku EN 1153/1152 platia len cestovné lístky s globálnou cenou, ktoré zahŕňajú cestovné a miesto (na sedenie, ležadlo alebo lôžko) podľa výberu cestujúceho.Maximálne rozmery auta, ktoré autovlakom prepravíme, sú so šírkou strechy 130 cm, dĺžkou vozidla 530 cm, šírkou vozidla 205 cm, pričom výška auta na hornej plošine môže byť maximálne 167 cm a výška auta na dolnej plošine maximálne 158 cm.Cestujúcim zároveň dávame do pozornosti aj nasledovné podmienky:Všetky potrebné informácie k ceste autovlakom do Splitu nájdete aj na našom webe - https://www.zssk.sk/split/ Informačný servis