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 24hod.sk    Šport    F1

04. júla 2026

Antonelli ovládil šprint v Silverstone a upevnil si post lídra hodnotenia seriálu F1


Tagy: Veľká cena Veľkej Británie

Mladý Talian skrotil skúseného Lewisa Hamiltona a potvrdil výbornú formu. Taliansky pilot Kimi Antonelli z tímu Mercedes sa na Veľkej cene Veľkej Británie stal najmladším víťazom šprintu v pretekoch ...



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4.7.2026 (SITA.sk) - Mladý Talian skrotil skúseného Lewisa Hamiltona a potvrdil výbornú formu.


Taliansky pilot Kimi Antonelli z tímu Mercedes sa na Veľkej cene Veľkej Británie stal najmladším víťazom šprintu v pretekoch MS monopostov F1. Stále iba 19-ročný mladík zdolal sedemnásobného svetového šampióna Lewisa Hamiltona z Ferrari a upevnil si vedúcu pozíciu v boji o majstrovský titul.

Antonelli štartoval z druhého miesta a držal sa za Hamiltonom prvých sedem kôl zo sedemnástich, potom si však vypracoval náskok a cieľom prešiel s náskokom 2,745 sekundy. Hamilton, ktorý dominoval v piatkových tréningoch aj v kvalifikácii, nedokázal odolať rýchlosti mladého súpera.
 
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Za nimi skončil tretí Lando Norris z McLarenu s mankom 9,783 sekundy. George Russell, druhý jazdec Mercedesu a konkurent Antonelliho v šampionáte, finišoval štvrtý. Za ním boli Charles Leclerc z Ferrari, Max Verstappen z Red Bullu a Oscar Piastri z McLarenu.

Hamilton priznal ťažkosti: "Bolo náročné udržať Mercedes za sebou, pretože sme mali silný protivietor na hlavnej rovinke, cez ktorú ma Antonelli len tak preletel. Gratulujem mu." Norris vyjadril spokojnosť s tretím miestom, hoci uznal, že nestačil na najrýchlejších jazdcov.
 
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Hamilton si po štarte udržal post lídra, no Antonelli ho výrazne prenasledoval a po niekoľkých pokusoch sa mu podarilo dostať sa na čelo, keď využil lepší výkon pohonnej jednotky v režime správy energie, ktorá je kľúčová v novej „hybridnej ére“.

Súboj vpredu sprevádzali neustále taktické manévre ovplyvnené správou batérie a pneumatík, pričom nestačilo len držať tempo, ale aj vhodne manažovať energetický prísun. Charakteristikou pretekov bolo tzv. yo-yo racing, kde pilot výrazne mení rýchlosť a používa hybridný pohon.
 
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Po dynamickom úvode pretekov sa pole postupne roztiahlo, pričom Antonelli kontroloval situáciu a do cieľa prišiel s jasným náskokom pred Hamiltonom a zvyšnými jazdcami v poli.

Veľká cena Veľkej Británie je jedna z obľúbených Kimiho Antonelliho, ktorý potvrdil svoje ambície v prebiehajúcej sezóne a zvýraznil svoju pozíciu lídra pred hlavnými rivalmi.


Zdroj: SITA.sk - Antonelli ovládil šprint v Silverstone a upevnil si post lídra hodnotenia seriálu F1 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Veľká cena Veľkej Británie
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