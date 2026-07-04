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04. júla 2026
Klopp sa cíti nabitý energiou na rokovania o práci pre nemeckú reprezentáciu
Klopp ako bývalý tréner FC Liverpool a Borussie Dortmund je momentálne viazaný kontraktom ako globálny riaditeľ futbalu koncernu Red Bull. Nemecký futbalový tréner Jürgen Klopp je nabitý energiou a ...
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4.7.2026 (SITA.sk) - Klopp ako bývalý tréner FC Liverpool a Borussie Dortmund je momentálne viazaný kontraktom ako globálny riaditeľ futbalu koncernu Red Bull.
Nemecký futbalový tréner Jürgen Klopp je nabitý energiou a pripravený na "intenzívne rokovania" o možnom prevzatí kormidla nemeckej futbalovej reprezentácie. Aktuálne 59-ročný rodák zo Stuttgartu v piatok informoval Nemecký futbalový zväz (DFB), že je "ochotný" viesť nemecký tím po odchode Juliana Nagelsmanna.
Ten mal síce zmluvu do roku 2028, no odstúpil štyri dni vypadnutí Nemcov s Paraguajom v osemfinále majstrovstiev sveta. Klopp ako bývalý tréner FC Liverpool a Borussie Dortmund je momentálne viazaný kontraktom ako globálny riaditeľ futbalu koncernu Red Bull, no Sky Germany uvádza, že má ústnu dohodu, ktorá mu umožňuje odísť k nemeckej reprezentácii.
Pre Magenta TV, kde komentoval World Cup, Klopp uviedol: "Čas nie je práve ideálny. Napriek tomu je lepší ako kedykoľvek predtým. Teraz som viac než nabitý energiou. Takže som pripravený."
Dodal tiež: "Mám platnú zmluvu s Red Bullom, rád dodržiavam zmluvy. No mám záujem o rokovania, ktoré by museli byť intenzívne. Problémy, ktoré máme, nie sú spôsobené Julianom Nagelsmannom. Musíme veci zásadne zmeniť. Či to nakoniec budem ja alebo niekto iný, nemení to na skutočnosti, že zmeny sú potrebné."
Klopp zdôraznil, že by mal hovoriť aj s výkonným riaditeľom Red Bullu Oliverom Mintzlaffom: "Nemecký futbal mu leží na srdci. Red Bull musí z tejto situácie vyjsť čisto. Nie je ľahké z toho vystúpiť,“ dodal Klopp, ktorý priviedol FC Liverpool k triumfom v Lige majstrov aj Premier League.
Zdroj: SITA.sk - Klopp sa cíti nabitý energiou na rokovania o práci pre nemeckú reprezentáciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký futbalový tréner Jürgen Klopp je nabitý energiou a pripravený na "intenzívne rokovania" o možnom prevzatí kormidla nemeckej futbalovej reprezentácie. Aktuálne 59-ročný rodák zo Stuttgartu v piatok informoval Nemecký futbalový zväz (DFB), že je "ochotný" viesť nemecký tím po odchode Juliana Nagelsmanna.
Ten mal síce zmluvu do roku 2028, no odstúpil štyri dni vypadnutí Nemcov s Paraguajom v osemfinále majstrovstiev sveta. Klopp ako bývalý tréner FC Liverpool a Borussie Dortmund je momentálne viazaný kontraktom ako globálny riaditeľ futbalu koncernu Red Bull, no Sky Germany uvádza, že má ústnu dohodu, ktorá mu umožňuje odísť k nemeckej reprezentácii.
Pre Magenta TV, kde komentoval World Cup, Klopp uviedol: "Čas nie je práve ideálny. Napriek tomu je lepší ako kedykoľvek predtým. Teraz som viac než nabitý energiou. Takže som pripravený."
Dodal tiež: "Mám platnú zmluvu s Red Bullom, rád dodržiavam zmluvy. No mám záujem o rokovania, ktoré by museli byť intenzívne. Problémy, ktoré máme, nie sú spôsobené Julianom Nagelsmannom. Musíme veci zásadne zmeniť. Či to nakoniec budem ja alebo niekto iný, nemení to na skutočnosti, že zmeny sú potrebné."
Klopp zdôraznil, že by mal hovoriť aj s výkonným riaditeľom Red Bullu Oliverom Mintzlaffom: "Nemecký futbal mu leží na srdci. Red Bull musí z tejto situácie vyjsť čisto. Nie je ľahké z toho vystúpiť,“ dodal Klopp, ktorý priviedol FC Liverpool k triumfom v Lige majstrov aj Premier League.
Zdroj: SITA.sk - Klopp sa cíti nabitý energiou na rokovania o práci pre nemeckú reprezentáciu © SITA Všetky práva vyhradené.
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