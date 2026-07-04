Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 4.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Prokop
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

04. júla 2026

Klopp sa cíti nabitý energiou na rokovania o práci pre nemeckú reprezentáciu


Tagy: nemecká futbalová reprezentácia

Klopp ako bývalý tréner FC Liverpool a Borussie Dortmund je momentálne viazaný kontraktom ako globálny riaditeľ futbalu koncernu Red Bull. Nemecký futbalový tréner Jürgen Klopp je nabitý energiou a ...



Zdieľať
jurgen klopp 676x461 4.7.2026 (SITA.sk) - Klopp ako bývalý tréner FC Liverpool a Borussie Dortmund je momentálne viazaný kontraktom ako globálny riaditeľ futbalu koncernu Red Bull.


Nemecký futbalový tréner Jürgen Klopp je nabitý energiou a pripravený na "intenzívne rokovania" o možnom prevzatí kormidla nemeckej futbalovej reprezentácie. Aktuálne 59-ročný rodák zo Stuttgartu v piatok informoval Nemecký futbalový zväz (DFB), že je "ochotný" viesť nemecký tím po odchode Juliana Nagelsmanna.

Ten mal síce zmluvu do roku 2028, no odstúpil štyri dni vypadnutí Nemcov s Paraguajom v osemfinále majstrovstiev sveta. Klopp ako bývalý tréner FC Liverpool a Borussie Dortmund je momentálne viazaný kontraktom ako globálny riaditeľ futbalu koncernu Red Bull, no Sky Germany uvádza, že má ústnu dohodu, ktorá mu umožňuje odísť k nemeckej reprezentácii.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Pre Magenta TV, kde komentoval World Cup, Klopp uviedol: "Čas nie je práve ideálny. Napriek tomu je lepší ako kedykoľvek predtým. Teraz som viac než nabitý energiou. Takže som pripravený."

Dodal tiež: "Mám platnú zmluvu s Red Bullom, rád dodržiavam zmluvy. No mám záujem o rokovania, ktoré by museli byť intenzívne. Problémy, ktoré máme, nie sú spôsobené Julianom Nagelsmannom. Musíme veci zásadne zmeniť. Či to nakoniec budem ja alebo niekto iný, nemení to na skutočnosti, že zmeny sú potrebné."

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Klopp zdôraznil, že by mal hovoriť aj s výkonným riaditeľom Red Bullu Oliverom Mintzlaffom: "Nemecký futbal mu leží na srdci. Red Bull musí z tejto situácie vyjsť čisto. Nie je ľahké z toho vystúpiť,“ dodal Klopp, ktorý priviedol FC Liverpool k triumfom v Lige majstrov aj Premier League.


Zdroj: SITA.sk - Klopp sa cíti nabitý energiou na rokovania o práci pre nemeckú reprezentáciu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nemecká futbalová reprezentácia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Antonelli ovládil šprint v Silverstone a upevnil si post lídra hodnotenia seriálu F1
<< predchádzajúci článok
Francúzsko pred osemfinále MS 2026 proti Paraguaju pripravuje stratégiu na extrémne horúčavy

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 