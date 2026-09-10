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 24hod.sk    Šport

10. septembra 2026

Antonelliho na Veľkej cene Španielska v Madride čaká nová výzva, opäť sa môže priblížiť k titulu


Tagy: F1 Formula 1

Talian Kimi Antonelli po víťazstve v Monze zabojuje o ďalšie body na náročnom madridskom okruhu. Taliansky motoristický pretekár Kimi Antonelli, ktorý v nedeľu ako prvý Talian od roku 1966 ovládol ...



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antonelli scaled 1 676x451 10.9.2026 (SITA.sk) - Talian Kimi Antonelli po víťazstve v Monze zabojuje o ďalšie body na náročnom madridskom okruhu.


Taliansky motoristický pretekár Kimi Antonelli, ktorý v nedeľu ako prvý Talian od roku 1966 ovládol domácu Veľkú cenu monopostov F1 na okruhu v Monze, čelí počas najbližšieho víkendu novej výzve na Veľkej cene Španielska. Tieto preteky sa po prvý raz od júna 1981 uskutočnia v španielskom hlavnom meste na novom polomestskom okruhu Madring, ktorý bol vybudovaný v areáli výstaviska blízko letiska Barajas.

Trasa predstavuje kombináciu veľmi rýchleho úvodného sektora so strednými a pomalšími zákrutami, vrátane 90-stupňových zákrut, ktoré môžu podľa predpovedí spôsobovať nehody. Povrch v Madride je čerstvo položený a má nízku priľnavosť. Preteky predstavujú záver európskej časti sezóny a sú to už druhé španielske preteky v tejto sezóne po májovej Veľkej cene v Barcelone.

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Štvornásobný svetový šampión Max Verstappen očakáva, že okruh prinesie množstvo kolízií a prerušení. "Trať nie je jednoduchá, veľmi sa ťažko hľadá ideálny čas, má tendenciu spôsobovať vážne nehody," uviedol po absolvovaní virtuálnej simulácie.

Medzi najzaujímavejšie časti okruhu patrí "La Monumental", rýchla bankovaná zákruta v tvare podkovy s dĺžkou 550 metrov a slepým vrcholom pri výjazde. Podľa Wolffa má charakteristiky podobné okruhom v Budapešti či Zandvoorte. Antonelli je aktuálne líder hodnotenia pilotov a má náskok 66 bodov Georgom Russellom.

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Lewis Hamilton z Ferrari, ktorý je momentálne na tretej pozícii priebežného poradia, poznamenal, že okruh bude vhodný najmä na kvalifikáciu a predbiehanie na ňom bude náročné.

Domáci pilot Carlos Sainz, ambasádor okruhu, zdôraznil, že podobne ako Verstappen očakáva veľa zásahov bezpečnostného auta a prerušenie pretekov. Medzi domácich jazdcov patrí aj Fernando Alonso, no optimizmus po sérii nepriaznivých výsledkov nie je veľký.

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Nový okruh v seriáli F1 láka viac ako 350-tisíc fanúšikov. Tímu Red Bull bude chýbať Isack Hadjar, ktorý sa zotavuje po zlomenine zápästia, zastúpi ho Liam Lawson.

Madridský okruh bude prvou novou lokalitou od Veľkej ceny Las Vegas pred troma rokmi, celkovo šiestym v rámci Španielska a už 78. unikátny okruh v histórii F1 od roku 1950.


Zdroj: SITA.sk - Antonelliho na Veľkej cene Španielska v Madride čaká nová výzva, opäť sa môže priblížiť k titulu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: F1 Formula 1
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