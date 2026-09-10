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 24hod.sk    Šport

10. septembra 2026

Hviezdny Messi kupuje v Španielsku ďalší klub z nižšej ligy



Argentínsky futbalový velikán Lionel Messi rozširuje svoje portfólio klubov v Španielsku. Hviezdny argentínsky futbalista Lionel Messi sa dohodol na prevzatí španielskeho klubu Eldense, ktorý pôsobí v ...



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lionelm 676x440 10.9.2026 (SITA.sk) - Argentínsky futbalový velikán Lionel Messi rozširuje svoje portfólio klubov v Španielsku.


Hviezdny argentínsky futbalista Lionel Messi sa dohodol na prevzatí španielskeho klubu Eldense, ktorý pôsobí v druhej lige. Klub je lokalizovaný neďaleko mesta Alicante. Messi už skôr prevzal barcelonský tím UD Cornellá z štvrtej ligy.

Tridsaťdeväťročný Argentínčan aktuálne pôsobí v americkom družstve Inter Miami z MLS a po tohtoročnej prehre Argentíny so Španielskom vo finále majstrovstiev sveta ukončil reprezentačnú kariéru.

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"CD Eldense potvrdzuje, že Lionel Messi dosiahol predbežnú dohodu so súčasnými vlastníkmi klubu o nadobudnutí akcií, ktoré aktuálne drží Grupo TH Soluciones, čím sa stane väčšinovým vlastníkom CD Eldense," uviedol klub pre agentúru AFP.

"V súčasnosti je transakcia podmienená dokončením záverečných právnych a zmluvných krokov, vrátane procesu náležitej starostlivosti, ako aj získaním potrebného povolenia od Španielskej športovej rady (CSD). Klub momentálne nemôže poskytnúť informácie o finančných podmienkach transakcie ani presný dátum jej dokončenia, pretože proces ešte nie je uzavretý. Po splnení všetkých príslušných postupov a získaní povolení CD Eldense oficiálne oznámi ďalší vývoj v tejto záležitosti," dodal klub založený v roku 1921.



Zdroj: SITA.sk - Hviezdny Messi kupuje v Španielsku ďalší klub z nižšej ligy © SITA Všetky práva vyhradené.

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