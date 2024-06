Antónia Lišková, Maroš Kramár a Sergej Loznica si na Art Filme prevezmú ocenenia Hercova misia a Zlatá kamera

6.6.2024 (SITA.sk) - Priamo v jednej z košických kinosál informovali organizátori 30. ročníka najstaršieho a najväčšieho filmového festivalu na Slovensku o jeho pripravovanom programe a prezradili ďalšie mená laureátov honorárnych ocenení."Art Film už aj oficiálne sídli v Košiciach. Je to symbolické vyjadrenie toho, že sme v metropole východného Slovenska našli skvelé podmienky pre konanie filmového festivalu, ktorý patrí medzi, ako sa hovorí, rodinné striebro kultúrnych podujatí v našej krajine," uviedol v úvode tlačovej konferencie producent festivalua dodal: "Je to podobné ako vo futbale, v ktorom tiež pôsobím. Dobre sa im darí tam, kde majú podporu samosprávy. A je skvelé, že medzi partnerov festivalutento rok pribudli aj viaceré spoločnosti, ktoré taktiež majú významné postavenie v rámci ekonomiky a to či už na úrovni regiónu alebo aj celej krajiny. Všetkým podporovateľom Art Filmu sa chcem poďakovať, pretože pomáhajú symbolicky písať pokračovanie jedného krásneho, úspešného a kultúrneho príbehu."Na tlačovej konferencii sa zúčastnili najvyšší predstavitelia samosprávy mesta a regiónu."Košice majú čo ponúknuť v mnohých oblastiach – vo sfére talentu, investícií, športu i kultúry. Naše kultúrne centrá – Kunsthalle, Kasárne/Kulturpark a ďalšie - vytvárajú kreatívnu infraštruktúru s neopakovateľnou tvorivou atmosférou, aká nemá na Slovensku obdoby. Aj preto je prirodzené a mimoriadne vítané, že sa Art film stal súčasťou nášho mesta a v metropole východu sa uskutoční už po siedmy raz. Dnes navyše môžeme hovoriť o historickej šanci a tvorivom potenciáli Košíc, keďže sa čoraz častejšie stávame miestom, ktoré si vyberajú filmári. Historické centrum mesta a jeho genius loci predstavujú pre filmové štáby atraktívnu kulisu. Sme preto pripravení čeliť ďalším výzvam a budeme aktívne, tak ako doteraz, podporovať nové projekty v oblasti filmového priemyslu, ktoré prinášajú nielen investície, ale aj zlepšujú renomé Košíc, ako mesta, v ktorom sa oplatí žiť a pracovať," uviedol primátor mesta KošiceFilmoví fanúšikovia sa môžu tešiť celkovo na 171 projekcií 143 filmov z celého sveta (83 celovečerných a 60 krátkometrážnych), ktoré sa budú premietať v ôsmich kinosálach nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti nádherného historického centra Košíc."Košický región sa v ostatných rokoch stal veľmi vyhľadávanou destináciou pre filmový priemysel aj vďaka systematickej podpore našej filmovej kancelárie, vďaka ktorej tu sa nakrúcalo nebývalé množstvo filmov. Medzinárodný filmový festival je ideálnym miestom, kde možnosti nášho regiónu vieme prezentovať aj ďalším potenciálnym záujemcom ako aj všetkým jeho návštevníkom – preto je prirodzené, že ho podporujeme," uviedol predseda Košického samosprávneho krajaNa tlačovej konferencii, ktorá sa konala v DKC Veritas podrobné informácie o programe prezentoval umelecký riaditeľ festivalu: "Tento rok oslavujeme 30. jubileum. Každé výročie je výzvou pre organizátorov, aby zostavili atraktívny ročník. Cieľu pripraviť výnimočnú edíciu podujatia sme venovali všetko úsilie. Zmenili sme identitu z pôvodného Art Film Festu na Medzinárodný filmový festival Art Film. Týmto krokom chceme zdôrazniť jeho prestíž ako rešpektovanej súťažnej platformy vo filmovom priestore strednej Európy. Z tohto dôvodu sme aj rozšírili ponuku súťažných sekcií. K dvom tradičným pribudla nová –Medzinárodná súťaž filmov zo strednej a východnej Európy. Teší nás aj výrazné zastúpenie slovenských premiér naprieč súťažnými i nesúťažnými sekciami. Festivaloví diváci ich uvidia vôbec prvýkrát na Slovensku. Predstavíme aj aktuálne novinky z Cannes, Berlína, Benátok, Sundance či Rotterdamu; snímky od tvorcov,akými sú Wim Wenders, Radu Jude, Alexander Kluge, Lav Diaz, Sofia Coppola, Levan Akin, Michel Franco, Małgorzata Szumowska a iných, ako aj výrazné počiny mladých, menej známych, ale novátorských tvorcov. Okrem samotných filmových projekcií nás čakajú premiéry slovenských filmov, slávnostné ceremoniály, masterclassy, autogramiády, koncerty, talk-show, prezentácie i výstavy. Košice navštívia bývalí laureáti ocenení Zlatá kamera i Hercova misia, festival bude hostiť množstvo delegácií k filmom."V bohatom programe rozdelenom celkovo do trinástich sekcií nebude chýbať ani tradičnáa taktiež nezabudneme na významné výročia v slovenskej kinematografii, ktoré pripomenieme v sekciiNa 30. ročníku Art Filmu k už oznámeným laureátom ocenenia Zlatá kamera (režiséri Cristi Puiu a Miloslav Luther), ktorí si ich prevezmú na úvodnom ceremoniáli k nim pribudnú ďalšie tri osobnosti, na ktorých sa tešíme na tom záverečnom. Hercovu misiu si prevezmúa Zlatú kameru ukrajinský režisérSlovensko-talianska herečkasa narodila v Bojniciach a po presťahovaní do Talianska sa uplatnila aj vo svojej novej domovine. svoje prvé filmové a televízne úlohy stvárnila na prelome tisícročia v snímke C'era un cinese in coma (2000), Il tunnel della libertà (Tunel slobody, 2004), či v seriáli Il commissario (2002). V roku 2008 získala za stvárnenie jednej z hlavných postáv v talianskom filme Riparo - Anis tra di noi Európsku striebornú stuhu za najlepší ženský herecký výkon, ktorú jej udelil Taliansky národný syndikát filmových novinárov. Za svoj výkon obdržala cenu aj na Talianskom filmovom festivale v Annecy. Prvé nakrúcanie na Slovensku absolvovala v roku 2018, a to pri seriáli Milenky Jakuba Krónera a Adriany Krónerovej. V tejto tvorivej zostave nakrútili aj celovečerné komediálne snímky Šťastný nový rok (2019) a Šťastný nový rok 2: Dobro došli (2021). Antónia Lišková v súčasnosti účinkuje vo filmoch talianskej, slovenskej či českej produkcie. V roku 2023 nakrútila spolu s režisérom Gabriele Guidiom historickú drámu Terezín, na ktorom sa Lišková podieľala nielen ako herečka, ale aj ako kameramanka a producentka. Účinkovala tiež v česko-slovenskej fantasy minisérii Vedma (2023).sa narodil v hereckej rodine a už v detskom veku začal účinkovať v televíznych filmoch. Na striebornom plátne debutoval v roku 1973 v stredometrážnom filme Pověst o stříbrné jedli legendárneho českého režiséra Františka Vláčila. Absolvoval Štátne konzervatórium v Brne a stal sa hercom Divadla Andreja Bagara v Nitre a neskôr Slovenského národného divadla. Z množstva televíznych filmov spomeňme Výlet do mladosti (1982) či nového verziu Ženského zákona (1987) režiséra Pavla Haspru. Stvárnil hlavnú úlohu v dráme Dušana Trančíka Iná láska (1985) ako aj jedného z troch kamarátov v kultovom filme Štefana Semjana Na krásnom modrom Dunaji (1994) ako aj predsedu v politickom thrilleri Mariany Čengel Solčanskej Únos (2017). Patrí k najobsadzovanejším hercom v seriáloch na Slovensku aj v Česku.Režisér, scenárista a kameramanpôvodne vyštudoval matematiku a pracoval ako vedec a prekladateľ z japonštiny v kybernetickom ústave v Kyjeve. Neskôr vyštudoval filmovú réžiu a produkciu v Moskve. Vo svojich dokumentárnych i hraných filmoch spracováva nielen súčasné politické problémy ale aj historické témy spojené s Ukrajinou či Ruskom. Na jeho konte je takmer 60 víťazstiev na filmových festivaloch po celom svete vrátane Cannes, Chicaga, Krakova, Jeruzalema, Karlových Varov, Lipska, Londýna, Wiesbadenu, Tallinu, Odesy, Sevilly a ďalších. Na jeho konte sú štyri hrané filmy: Moje šťastie (2010), V mlhe (2012), Krotká (2017) a Donbas (2018). Z množstva jeho dokumentárnych filmov spomeňme Austerlitz (2016), Stalinov štátny pohreb (2019), Babij Jar. Kontext (2021) ši Kyjevský proces (2022). Na Art Filme predstaví svoj najnovší dokument Invázia, ktorý mal premiéru na tohtoročnom festivale v Cannes. Fanúšikovia filmovej réžie sa môžu tešiť aj na jeho masterclass.30. ročník MFF Art Film ponúkne aj tradične bohatý sprievodný program – koncert Petra a Lipu a jeho hostí s pesničkami Milana Lasicu, Koncert filmovej hudby so sólistami Mirkou Partlovou a Jánom Slezákom, špeciálne festivalové vydanie populárnej talkshow Milana Kolcuna Bez šepkára a tradične aj verejnú nahrávku obľúbenej relácie moderátorov Rádia FM Baláž a Hubinák. 