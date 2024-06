Maloobchodné tržby výrazne rástli, online nakupovanie získava na popularite čoraz viac

Popularita online nakupovania

Rastúca spotrebiteľská dôvera

Kľúčový ťahúň ekonomického rastu

6.6.2024 (SITA.sk) - Maloobchodné tržby vzrástli v apríli medziročne až o 9,6 %. Bolo to podľa Štatistického úradu SR najviac za posledných 25 mesiacov. Na medzimesačnej báze vzrástli maloobchodné tržby po sezónnom očistení o 2,4 %."Za týmto rýchlym rastom stáli najmä e-shopy a nižšia porovnávacia základňa minulého roka," komentoval analytik Slovenskej sporiteľne Aprílový rast tržieb bol podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka ovplyvnený aj samotnou nízkou základňou z predchádzajúceho roka, kedy boli tržby negatívne ovplyvnené infláciou."Rast podielu e-shopov a ich samotný medziročný nárast o viac ako 40 % poukazuje na pokračujúcu popularitu online nakupovania , čo je trend, ktorý bude podľa nás umocňovať tlak na stratégie firiem založené na kamenných predajniach," uvádza Boháček.Maloobchodné tržby a spotreba domácností sú od začiatku roka podľa Kočiša podporované nižšou mierou inflácie a silným rastom nominálnych miezd, čo sa prejavuje aj v solídnom raste reálnych príjmov domácnosti."Trh práce je silný, s nízkou nezamestnanosťou a vysokým dopytom po kvalifikovaných pracovníkoch. Vďaka tomu sa domácnosti cítia vo väčšej finančnej pohode a zvyšuje sa ich dôvera. Po dvoch rokoch poklesu reálnych miezd sú teraz domácnosti aj v lepšej finančnej situácii, čo ostatne naznačujú aj rastúce indikátory spotrebiteľskej dôvery," vysvetľuje Kočiš.Spotrebiteľská dôvera v posledných mesiacoch rastie, ľudia očakávajú ďalšie zlepšenie svojej finančnej situácie a očakávajú ďalšie úspory peňazí."To naznačuje, že ľudia budú mať aj naďalej chuť utrácať," myslí si Kočiš.Na druhej strane, vyššie príjmy budú domácnosti využívať aj na doplnenie úspor. To do istej miery obmedzí rast tržieb aj celkovej spotreby a bude pôsobiť protiinflačne.Pozitívny impulz pre spotrebu by mohlo prísť postupne aj zo strany Európskej centrálnej banky , keďže tá postupne uvoľní menovú politiku. Tento efekt bude podľa Kočiša zatiaľ iba mierny a skôr v rovine ďalšieho zlepšenia sentimentu, pretože hoci centrálna banka začne so znižovaním sadzieb už dnes, monetárna politika ostáva naďalej reštriktívna."Predpokladáme, že spotreba domácností bude jedným z kľúčových ťahúňov ekonomického rastu na Slovensku v roku 2024," dodáva Kočiš.