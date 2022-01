Antony Blinken neočakáva prelom ani vďaka rozhovorom s Ruskom

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken neočakáva, že by nadchádzajúce rokovania s Ruskom o napätí pre zhromažďovanie ruských vojenských síl v blízkosti Ukrajiny priniesli nejaký prelom.

Najpravdepodobnejší pozitívny výsledok podľa neho bude dohoda o deeskalácii napätia v krátkodobom horizonte a návrat k rokovaniam vo vhodnom čase v budúcnosti. Spojené štáty však podľa neho musia vidieť deeskaláciu napätia, aby nastal naozajstný pokrok.

Deeskalujúce opatrenia

Obavy z útokov

9.1.2022 (Webnoviny.sk) -„Je veľmi ťažké vidieť, že sa to deje, keď tam pokračuje eskalácia, keď má Rusko zbraň pri hlave Ukrajiny so 100-tisíc vojakmi blízko jej hraníc, s možnosťou zdvojnásobenia vo veľmi krátkom čase,“ vyjadril sa Blinken v relácii This Week televízie ABC.Na Blinkenovo vyjadrenie ostro reagoval námestník ruského ministra zahraničia Sergej Rjabkov. „Požiadavky Spojených štátov a ďalších krajín NATO, aby sme vykonali deeskalujúce opatrenia na našom území sú vylúčené z diskusie,“ povedal diplomat pre agentúru Tass.Rjabkov bude viesť ruskú delegáciu na pondelkových rozhovoroch s USA v Ženeve, americkú delegáciu povedie námestníčka ministra zahraničia Wendy Sherman. V stredu budú ruskí zástupcovia v Bruseli rokovať s NATO a ďalšie inkluzívnejšie rokovania sa uskutočnia vo štvrtok vo Viedni.Zhromažďovanie ruských vojsk na hranici s Ukrajinou vyvoláva na Západe obavy, že Moskva plánuje útok na svojho suseda. To Kremeľ popiera, od Západu však žiada bezpečnostné záruky, ktoré by vylúčili rozšírenie NATO o Ukrajinu a ďalšie postsovietske štáty aj odchod amerických vojakov a zbraní z častí Európy blízko Ruska.USA a ich spojenci tvrdia, že sú to nesplniteľné požiadavky, ktoré Moskva navrhla za účelom odvrátenia pozornosti a rozporu, no sú ochotní o nich rokovať.Akákoľvek ruská intervencia na Ukrajine bude mať podľa nich „obrovské následky“ v podobe prísnych sankcií, ktoré by dramaticky uškodili ruskému hospodárstvu.