Mesto Galanta nebude musieť pre zatvorenú Galandiu vracať eurofondy

Mesto Galanta nebude musieť vrátiť eurofondy , ktoré čerpalo na výstavbu termálneho kúpaliska Galandia, ak jeho prevádzku obnoví do 30. júna 2022.

Vyplýva to z dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý podpísali primátor Peter Paška a v mene ministerstva hospodárstva generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Peter Blaškovitš.

Problémy so statikou

Dohoda termínu

Viacero posudkov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.1.2022 (Webnoviny.sk) -Termálne kúpalisko Galandia bolo v prevádzke od leta 2007, v decembri 2015 ho pre problémy so statikou objektu zatvorili. Mesto Galanta sa v pôvodnej zmluve o nenávratnom finančnom príspevku zaviazalo zabezpečiť jeho prevádzku počas obdobia najmenej 15 rokov.Celkové náklady na výstavbu kúpaliska s celoročnou prevádzkou dosiahli približne 8 miliónov eur, zhruba polovicu galantská radnica získala z európskych fondov.V dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uvádza, že obdobie prerušenia prevádzky sa nebude započítavať do pôvodne dohodnutého obdobia 15 rokov. To bude platiť v prípade, ak termálne kúpalisko bude opäť otvorené do 30. júna 2022.Galanta mala pôvodne s ministerstvom hospodárstva dohodnutý termín otvorenia kúpaliska po rekonštrukcii do konca roka 2019. Neskôr sa obe strany dohodli na predĺžení termínu do konca roku 2021, aktuálne ho posunuli o pol roka.Primátor Galanty Peter Paška dal kúpalisko zatvoriť v decembri 2015, pretože jeho konštrukcia vykazovala znaky statických porúch. Radnica si potom dala vypracovať viacero statických posudkov.Podľa jedného z nich už od otvorenia tohto kúpaliska hrozila havária konštrukcie objektu Galandie, ktorá mohla ohroziť životy a zdravie návštevníkov. Galandia evidovala pred zatvorením návštevnosť asi 100-tisíc ľudí ročne.