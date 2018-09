Antošová navrhuje legálnu výrobu alkoholu z medu pre vlastnú spotrebu

Na archívnej snímke poslankyňa za SNS Eva Antošová. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) - Ľudia by si pre vlastnú spotrebu mohli legálne páliť alkohol aj z vlastného medu. Navrhuje to poslankyňa SNS Eva Antošová vo svojom pozmeňujúcom návrhu k novele zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh z dielne poslancov koaličného Mosta-Híd. Okrem toho chce sprísniť podmienky pre súkromné pálenie alkoholu.vysvetlila Antošová.Jej návrh počíta aj so zvýšením podmienky veku súkromného výrobcu destilátov na minimálne 21 rokov. Poslankyňa rieši aj otázku výmazu výrobcu z evidencie súkromných výrobcov liehu.Vymazať by sa mala osoba nielen pre spáchanie trestného činu nepovolenej výroby liehu, ale aj pre spáchanie priestupkov, ktoré zadefinuje tento zákon. Vymazaného výrobcu by mohli opäť do evidencie zapísať po uplynutí troch rokov.reagoval poslanec opozičného hnutia Sme rodina Peter Pčolinský.Novela zákona z dielne Mosta-Híd má umožniť ľuďom súkromne si vyrábať destiláty z vlastného ovocia pre vlastnú spotrebu. Budú však musieť dodržať zákonom presne stanovené podmienky, inak im môže hroziť pokuta.