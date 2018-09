Ministerstvo vnútra nechce rozšíriť možnosti voľby zo zahraničia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Drozd Foto: TASR/Milan Drozd

Bratislava 18. septembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR v súčasnosti nepripravuje a neplánuje novelu zákona, ktorá by umožnila Slovákom voliť zo zahraničia pri iných ako parlamentných voľbách. Pre TASR to uviedol jeho tlačový odbor. Podľa iniciatívy Srdcom doma pritom rozšírenie voľby zo zahraničia podporuje 62 poslancov Národnej rady SR vrátane desiatich koaličných. Kladne sa k nemu vyjadrili aj strany Most-Híd, SaS, OĽaNO, Sme rodina a ĽSNS.Strana Most-Híd by si podľa jej hovorkyne Kláry Debnár rozšírenie voľby zo zahraničia vedela predstaviť, nie však pri komunálnych voľbách a voľbách do VÚC. Mohli by fungovať napríklad cez internet.zdôraznila Debnár. Či by strana so zákonom prišla, ak by rezort vnútra riadil jej nominant, hovorkyňa nepovedala.SaS si vie predstaviť rozšírenie voľby poštou na voľby do Európskeho parlamentu, perspektívne aj na regionálne a komunálne voľby. "," povedal za stranu poslanec Národnej rady (NR) SR Martin Klus. Rozšírenie voľby by podľa neho pravdepodobne bolo aj v programovom vyhlásení vlády, v ktorej by SaS bola."OĽaNO je za to, aby bolo umožnené voličom voliť poštou okrem parlamentných volieb aj pri voľbách do samosprávy obcí, pri voľbách do VÚC, pri prezidentských voľbách a tiež pri voľbách do Európskeho parlamentu. Ak by bol do parlamentu predložený takýto návrh, poslanci hnutia OĽaNO by ho podporili. Ak by ministerstvo vnútra riadil náš nominant, určite by urobil všetko pre to, aby našim občanom žijúcim v zahraničí bolo umožnené voliť zo zahraničia," napísal hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.Strana Sme rodina napísala, že súhlasí, aby mali pri voľbe prezidenta slovenskí občania analogické možnosti voľby ako pri parlamentných voľbách. K ostatným možnostiam sa nevyjadrila. S rozšírením možností pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zjednodušením voľby zo zahraničia súhlasí aj ĽSNS. Za stranu sa vyjadril poslanec NR SR Milan Uhrík.Koaličná SNS na otázky TASR neodpovedala. Iniciatíva však tvrdí, že podľa jej informácií by SNS aj Most-Híd návrh podporili, ak by prišiel od MV SR, ktorému šéfuje strana Smer-SD.Ako podporovateľov voľby zo zahraničia iniciatíva z koaličných poslancov uvádza Erika Tomáša (Smer-SD), Mariána Kéryho (Smer-SD), Mareka Maďariča (Smer-SD), Karola Farkašovského (SNS), Antona Hrnka (SNS), Jaroslava Pašku (SNS), Martina Fedora (Most-Híd), Editu Pfundtner (Most-Híd) a Katarínu Cséfalvayovú (Most-Híd).upozorňuje združenie.Člen petičného výboru Srdcom doma Samuel Zubo pre TASR uviedol, že po rozhovoroch s poslancami zistil, že mnohí z nich súčasné znenie volebného zákona nepoznajú. Niektorí si myslia, že občania už dnes majú možnosť voliť na zastupiteľských úradoch. Iní sú zas presvedčení, že kto chce, zariadi si veci tak, aby na voľby pricestoval.argumentuje Zubo.dodáva Zubo.Petíciu iniciatívy do konca minulého týždňa (16.9.) osobne podpísalo 830 ľudí, 2390 sa pripojilo online. V súčasnosti sa iniciatíva snaží o stretnutie s ministerkou vnútra Denisou Sakovou (Smer-SD), jej kancelária však iniciatíve odporučila stretnutie s riaditeľku sekcie verejnej správy Evou Chmelovou. S ňou sa iniciatíva stretla už predtým.povedal Zubo.Iniciatíva tiež skúma, či by nebolo vhodné podať sťažnosť na ústavný súd. Najzásadnejšie je podľa nej zvýšenie volebnej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP), v ktorej Slovensko patrí k najhorším v EÚ.Slováci, ktorí sa v čase volieb nachádzajú v zahraničí, môžu voliť poštou od roku 2006. Táto možnosť sa však týka len parlamentných volieb. Voliči o ňu musia vopred požiadať a poštovné platia sami.