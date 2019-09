Antošová: Okruh potravín so zníženou sadzbou v zákone o DPH sa zúži

Na snímke poslankyňa za SNS Eva Antošová . Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) – Predloženie poslaneckého pozmeňovacieho návrhu, ktorý sa týka návrhu novely zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), avizovala poslankyňa Eva Antošová (SNS) v stredu počas rokovania Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Okruh potravín, na ktoré je v novele navrhnuté zníženie DPH na 10 %, sa má zúžiť na primárne zdravé potraviny, napríklad ovocie a zeleninu a všetky zdraviu prospešné potraviny.Návrh zákona predložili poslanci Eva Antošová, Pavol Paška, Štefan Zelník, Juraj Soboňa a Stanislav Kmec (všetci SNS). Výbor návrh zákona v stredu odobril a posunul do druhého čítania.uviedla poslankyňa Antošová. Z koaličných rokovaní vzhľadom na dosah na štátny rozpočet však vyplynulo, že pôvodný návrh bude modifikovaný, priblížila situáciu s tým, že vplyv by mal mať finančný objem do 100 miliónov eur. Dodala, že ambíciou SNS je v ďalšom volebnom období opäť sa pokúsiť o zníženie DPH na všetky potraviny.Poslankyňa zdôraznila, že novela okrem finančnej úspory pri nákupe potravín podporuje aj domácich producentov a potravinárov.“ uzavrela Antošová.