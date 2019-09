Generálny tajomník OSN vyzval KĽDR na prepustenie politických väzňov

Generálny tajomník OSN António Guterres. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 4. septembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vo svojej najnovšej správe vyzval Severokórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR), aby prepustila všetkých politických väzňov. Informovala o tom v stredu juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.Guterres ďalej obvinil Pchjongjang zo série porušenia ľudských práv vo väzenských zariadeniach, ako sú napríklad svojvoľné zatýkanie, bitie, nútená práca a popravy.Generálny tajomník OSN to uvádza vo svojej správe, ktorú predložil na 74. Valné zhromaždenie OSN, začínajúce sa 17. septembra. Správa vo všeobecnosti hovorí o ľudskoprávnej situácii v Severnej Kórei od vlaňajšieho septembra do júla tohto roku.hovorí v správe Guterres.Odvolávajúc sa na osoby zatknuté v tábore Čongori v severokórejskej provincii Hamgjong sa v správe píše, že režim tam zadržiava okolo 3000 väzňov. Hovorí taktiež oOchorenia ako tuberkulóza a hepatitída sa tam údajne vyskytujú často. Vo väzení sa vyskytujú početné prípady bitia dozorcami, v dôsledku ktorých niekedy väzni zomrú.Správa ďalej uvádza sériu odporúčaní. Šéf OSN v nej apeluje na Pchjongjang, aby prijal kroky na zlepšenie ľudskoprávnej situácie, ako napríklad dovoliť Úradu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva (OHCHR) prístup do krajiny.Medzinárodné spoločenstvo dlhodobo označuje Severnú Kóreu za jedného z najväčších porušovateľov ľudských práv. Komunistický režim podľa Jonhapu netoleruje disent, zadržiava státisíce ľudí v politických zadržiavacích táboroch a takisto prísne kontroluje prístup k informáciám.