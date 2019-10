Antošová: Väčšie predajne majú byť povinné darovať určité potraviny

Na archívnej snímke Eva Antošová. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 2. októbra (TASR) – Väčším predajniam má pribudnúť povinnosť darovať potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, charite. Musia však byť bezpečné. Navrhuje to poslankyňa koaličnej SNS Eva Antošová v návrhu zákona o potravinách, ktorý predložila na nadchádzajúcu októbrovú schôdzu parlamentu. Ďalšou novelou zamýšľa sprístupniť kozmetické výrobky aj sociálne slabším rodinám.Cieľom novely zákona o potravinách je podľa Antošovej zmierniť dosahy globálneho problému plytvania potravinami. Prevádzkarne, ktoré majú predajnú plochu nad 400 štvorcových metrov, by tak mali byť povinné darovať potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti pod podmienkou, že sú bezpečné.približuje dôvodová správa.Tieto potraviny by mali byť poskytnuté charitatívnym organizáciám. Tie ich môžu uvádzať na trh iba bezodplatne. Povinnosť charitatívnych organizácií registrovať sa a schvaľovať si prevádzku má zostať zachovaná.Pre prevádzkovateľov, ktorí uvádzajú potraviny na trh s predajnou plochou pod 400 štvorcových metrov, by zároveň mala zostať iba možnosť darovať potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti charitatívnym organizáciám.Antošová chce súčasne novelou zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia umožniť distribútorom sprístupnenie kozmetických výrobkov po dátume minimálnej trvanlivosti charitatívnym organizáciám. Výrobky však nemôžu ohroziť zdravie ľudí.konštatuje sa v dôvodovej správe.Touto novelou by chcela Antošová dosiahnuť spomalenie spotreby, respektíve zabezpečiť lepšie využívanie zdrojov pre ochranu životného prostredia. Zároveň by sa tým mali sprístupniť kozmetické výrobky aj sociálne slabším rodinám.Oba návrhy by podľa návrhu poslankyne mali byť účinné od 1. januára 2020.