Súdny dvor EÚ odobril proces schvaľovania látok s glyfosátom

Brusel/Luxemburg 2. októbra (TASR) - Proces, ktorým sa v Európskej únii schvaľujú herbicídy a pesticídy obsahujúce glyfosát, je správny. Rozhodol o tom v utorok Súdny dvor Európskej únie, informovala agentúra DPA.Rozhodnutie súdnej inštitúcie z Luxemburgu prišlo v reakcii na súdny spor z Francúzska, kde bola obžalovaná skupina environmentálnych aktivistov, ktorí zničili nádrže naplnené herbicídom roundup a inými látkami obsahujúcimi glyfosát.Francúzsky prokurátor zastáva názor, že žalobu voči aktivistom by mali stiahnuť, alebo prinajmenšom im udeliť nižšie tresty, ak by sa dospelo k záveru, že výrobky obsahujúce glyfosát predstavujú potenciálne riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie.Zatiaľ neexistujú jasné dôkazy o možnom vzťahu medzi glyfosátom a vznikom rakovinových ochorení u ľudí. Uvedená chemická látka sa používa v poľnohospodárstve v širokom meradle.Súdny dvor EÚ dospel k záveru, že séria otázok týkajúcich sa schvaľovacieho procesu, ktorú vzniesol francúzsky prokurátor, nenaznačila nič, čo by mohlo spochybniť právny základ súčasného normatívneho režimu EÚ ohľadom procesov schvaľovania látok obsahujúcich glyfosát.V EÚ sa posudzujú riziká pre zdravie a životné prostredie na Európskom úrade pre bezpečnosť potravín (EFSA). V prípade kladného stanoviska úradu o povolení či zamietnutí hlasujú členské štáty v príslušnom výbore EÚ. Ak sa členské štáty nedohodnú, rozhoduje Európska komisia. Konečné povolenie je vydávané na obmedzenú dobu, k predĺženiu povolenia je potrebné nové posúdenie vlastností predmetnej látky.Teraz je rad na francúzskych súdoch, aby rozhodli, ako konkrétne naložia s predmetným rozhodnutím Súdneho dvora EÚ.Európska komisia v roku 2017 predĺžila povolenie používať glyfosát v priestore EÚ na ďalších päť rokov. Tlačová agentúra DPA v tejto súvislosti pripomenula, že v júli tohto roku sa Rakúsko stalo prvým členským štátom EÚ, ktorý túto látku zakázal.Látka glyfosát, ktorú vyrába nemecká spoločnosť Bayer, bola predmetom viacerých súdnych sporov v Spojených štátoch kvôli obvineniam, že spôsobila vznik rakoviny.